花蓮擬蓋新市場 攤商憂搶生意

花蓮縣府擬新建「福德市場」規畫1樓商場、2樓以上為旅館等。因基地旁有重慶市場、東大門夜市，地方憂影響攤商生意；縣府表示，客群會區隔，並辦公聽會說明。重慶市場主委陳愛玲擔心淪為削價競爭，呼籲應先優化現有市場設施。

縣府2012年推南濱夜市遷移計畫，編列近1.16億向國產署購入附近福德段國有地，變更為市場用地安置攤商，隨東大門夜市興建完成，攤商遷至該處營運，目前福德段土地作為重慶市場及東大門夜市的臨時停車場。

由於縣府遲未開發福德段土地，審計部要求改善，觀光處2017年起，規畫採BOT委外興建市場，並同意可申請多目標使用經營旅館，許可年期為50年。縣議員楊華美質疑，縣府規畫開發福德段土地，一旁重慶市場是否受影響？周邊尚有停車需求，卻沒看到縣府評估。

陳愛玲也質疑，新市場多少會影響現有攤商生計，擔心賣類似商品，變成削價競爭；東大門夜市各省一條街主委沈英基說，周邊停車空間少，若蓋商場，夜市生意可能因缺停車空間受影響。

縣府回應，福德市場主要朝現代化零售市場方式營運，供應蔬果、魚肉及日常生活用品，與目前周邊市場、夜市客群不同。BOT案還在規畫招商中，會加強宣傳、辦座談會，排除疑慮。