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基隆第2座寵物公園 由兒童遊戲場改造

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市第2座寵物公園確定落腳在正豐街旁，目前閒置的兒童遊戲場空地，明年發包設計及興建。記者邱瑞杰／攝影
基隆市第2座寵物公園確定落腳在正豐街旁，目前閒置的兒童遊戲場空地，明年發包設計及興建。記者邱瑞杰／攝影

基隆市首座寵物公園設在暖暖運動公園，今年5月落成啟用。第2座寵物公園確定落腳在正豐街旁，目前閒置的兒童遊戲場空地。中正區公所明年委外設計施工，附近住戶不反對設置，但是希望別從靠近民宅的階梯進出。

暖暖寵物公園是在前市長林右昌任內規畫，謝國樑上任後接手施作。市府產發處長林鼎超表示，因為預定地排水狀況不佳，雨後一片泥濘，因此要先改善排水，延至今年5月9日啟用，寵物公園分設大狗區180坪、小狗區140坪，出入口設置雙重閘門，避免發生失控的狀況。

基隆第2座寵物公園原考慮設在百福公園，因公園旁是密集住宅區，有住戶憂設置寵物公園會衍生環保問題 。市府廣泛蒐集地方意見後，明年編列1500萬元預算，獲議會審查通過，在閒置的正豐街原兒童遊戲場空間，改造成寵物公園。

正豐街兒童遊戲場是位在高處的平台，左右各有一處樓梯。左側階梯旁有數戶住家，住戶說，不反對設置寵物公園，希望飼主和毛小孩從沒有住家的右側階梯進出，以免干擾到居家生活。

中正區長傅俊昇表示，兒童遊戲場設施多年前移除，該處土地閒置，明年將發包設計及興建寵物公園，會一併解決擋土牆、水土保持等需求，附近住戶擔心生活受影響，公所會要求進出口別設在住戶進出的階梯通道。

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