基市府致歉「頒發獎狀全出包」 綠議員：罷免沒過螺絲就鬆成這樣

基隆市文化觀光局今天舉辦海洋文學獎暨文學創作出版補助頒獎典禮，鼓勵年輕創作者加入在地文學創作的行列，為基隆文化傳承注入新活力。只是獎狀出包，印製時未刪除範本的「稿」字，文觀局致歉，綠議員批評罷免沒過，螺絲竟鬆成這樣。

文化觀光局透過徵文與出版補助計畫，邀請文學愛好者書寫基隆的獨特故事，彰顯這座港都的歷史與文化，今天在文化中心中正路M樓梯廳舉行頒獎典禮。

基隆市文化觀光局今天舉辦海洋文學獎暨文學創作出版補助頒獎典禮出包，頒發的20多張獎狀都有「（稿）」的字樣，文觀局緊急回收並向得獎者致歉。記者邱瑞杰／翻攝

今年現代詩類首獎為邱瀟君「邱書硯──記基隆要塞司令部校官眷舍」，散文類首獎為陳翔羚「七月流火」，小說類首獎為夏意淳「好日子」，文學創作出版補助獲獎者為簡美玲「讓雨落在我的山海」、徐永生「不散的筵席 多少兩岸飲食舊事──從基隆廟口小吃的觀察」。

文化觀光局長江亭玫表示，今年的海洋文學獎以「我的基隆沒有句號、一望無際如同海洋」為主題，共收到260件投稿作品，評審團最終選出21名得獎者，作品涵蓋基隆的海洋、歷史、人文與生活故事，充分展現這座城市的文化多樣性。文學創作出版補助計畫也獲得豐碩成果，細膩講述廟口小吃的起源與兩岸飲食文化的連結，為基隆在地文化注入更多創新與歷史深度。

得獎者今天歡喜受獎，接受表揚，卻發現領到的獎狀，竟然有「（稿）」的字樣，向文化局人員反應後，發現全數獎狀都有相同的問題，當場向得獎者致歉，並全數收回，表示會重新印製正確版本，並且裱框後寄送給得獎人。事後又在文觀局臉書粉絲頁貼文，「再次跟所有得獎者致歉」。

民進黨基隆市議員張之豪表示，辦理海洋文學獎已經行之有年，沒想到今天主辦單位一一唱名，邀請受獎人上台領取獎狀跟獎牌，並且拍照留念，受獎人下台後卻發現，代表榮譽的獎狀上面，竟然有個「稿」字。

張之豪說，文學創作是台上3分鐘，台下10年功。對其他人來說，這個錯誤很普通，沒什麼了不起，但對文學創作者而言，這種錯誤，就是不尊重。基隆市長罷免案10月間投票沒有通過，結果市府的螺絲「真的是已經鬆到抓不住」。