文學獎狀多「稿」字挨批 基市致歉重印並裱框

基隆市府今天頒發海洋文學獎卻在獎狀多印了「稿」字，市議員批市長謝國樑螺絲鬆了，對文學創作者不尊重。市府表示，因套用範本未刪除，已當場致歉，並將重印裱框寄給得獎者。

基隆市政府文化觀光局今天下午2時，在基隆美術館M樓舉辦「113年基隆市海洋文學獎暨文學創作出版補助頒獎典禮」，共有23個獎項、22名得獎者（有1名獲得2個獎項），其中有16名得獎者出席領獎。

民進黨基隆市議員張之豪晚間表示，得獎者上台拿到獎狀，並拍照下台後，發現獎狀上印的文字卻是「基隆市政府獎狀（稿）」，向主辦單位反映後，市府人員才匆匆回收獎狀。

張之豪說，文學創作是台上3分鐘，台下10年功，對其他人來說，這個錯誤很普通，沒什麼了不起，但對字字珠璣的文學創作者而言，這種錯誤，就是不尊重，「基隆市長謝國樑，螺絲鬆了嗎，不，我覺得連車輪都掉了」。

文觀局副局長鄭鼎青表示，因套印獎狀範本時未刪除「稿」字，對於未能及時發現，將獎狀頒發給得獎者深感抱歉，典禮完成後，已當場向得獎者致歉及說明，並全數收回錯誤版本，會重新印製正確版本，並將獎狀裱框寄送給每名得獎者，以示歉意。