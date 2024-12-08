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影／冬戀蘭陽溫泉季踩街嘉年華登場 復古派對氣氛嗨翻礁溪

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣溫泉產業發展協會的踩街隊伍，溫柔典雅。記者戴永華／攝影
宜蘭縣溫泉產業發展協會的踩街隊伍，溫柔典雅。記者戴永華／攝影

2024冬戀蘭陽溫泉季今天開幕，在開幕舞序儀式後，熱鬧繽紛「踩街嘉年華」登場，呼應交通部舉辦台灣好湯評選「復古時尚」主題，這次將近50支踩街隊伍成員以復古裝扮亮相，伴隨鼓樂聲邊走邊舞，炒熱氣氛。縣長林姿妙表示，溫泉季系列活動持續至15日，歡迎遊客到礁溪住宿消費，有機會抽大獎。

由於受地震影響與國人瘋出國，使得宜蘭今年旅宿消費不如以往，縣政府趁年底前泡湯旺季，舉辦冬戀蘭陽溫泉季系列活動，包括「祈水感恩禮」、湯圍溝公園璀璨燈飾與「溫泉美食旅展」、9日至14日晚上在湯圍溝溫泉公園周邊「歡樂小踩街」及15日的「溫泉音樂會」等，讓遊客感受宜蘭人熱情迎賓。

今天傍晚「踩街嘉年華」主花車是以縣府大力推動的「太平山森林鐵路復駛」計畫概念，把花車設計成太平山蹦蹦車意象，而來自各社團、鄉鎮社區踩街成員也穿上時髦有型年代裝扮參與，彷如時光倒流。12月9日至14日晚上在湯圍溝溫泉公園周邊還有「歡樂小踩街」與遊客同歡。

明天起至12月15日的「溫泉美食旅展」，民眾只要在溫泉美食旅展專區消費即可至服務台兌換紀念品、消費滿1000元可參加抽獎，獎項包含五星飯店住宿券、餐券、泡湯券等。

15日在溫泉路、健康路舉辦「溫泉音樂會」邀請藝人陳芳語、林曉培、JOCELYN9.4.0、邱軍、GENBLUE幻藍小熊演唱，以音樂傳播冬戀溫泉的魅力。

值得一提是，這次系列活動融合原民及客家多元文化，在祈水感恩禮中邀請客家表演團體「HKG」演出，今天的踩街嘉年華安排「國華國中原民舞社」熱舞，溫泉美食旅展也有南澳鄉金岳社區的「金岳莎韻廚房」共襄盛舉，展現文化融合。

街頭燈飾亮眼，除了鄉公所燈花季4大燈區，縣府也在湯圍溝公園入口處打造身高5米9的迎賓泡湯大巨人身穿宜蘭染造型服裝，一旁有群鴨裝置藝術迎接遊客。燈飾展至明年2月16日，每晚5時30分至11時亮燈。

湯圍溝公園入口處有身高5米9的迎賓泡湯大巨人，身穿宜蘭染造型服裝，一旁有群鴨裝置藝術迎接遊客。圖／縣府提供
湯圍溝公園入口處有身高5米9的迎賓泡湯大巨人，身穿宜蘭染造型服裝，一旁有群鴨裝置藝術迎接遊客。圖／縣府提供
縣長林姿妙以女王的裝扮亮相，歡迎大家到礁溪鄉泡湯住宿、吃美食。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙以女王的裝扮亮相，歡迎大家到礁溪鄉泡湯住宿、吃美食。記者戴永華／攝影
來自宜蘭市的社區參與熱鬧踩街活動。記者戴永華／攝影
來自宜蘭市的社區參與熱鬧踩街活動。記者戴永華／攝影
2024冬戀蘭陽溫泉季「踩街嘉年華」熱鬧繽紛，遊客感受表演者的熱情。記者戴永華／攝影
2024冬戀蘭陽溫泉季「踩街嘉年華」熱鬧繽紛，遊客感受表演者的熱情。記者戴永華／攝影
宜蘭縣旅館商業同業公會踩街隊伍，以華麗的復古宮廷裝亮相，相當吸睛。記者戴永華／攝影
宜蘭縣旅館商業同業公會踩街隊伍，以華麗的復古宮廷裝亮相，相當吸睛。記者戴永華／攝影
宜蘭縣旅館商業同業公會踩街隊伍，以華麗的復古宮廷裝亮相，邊走邊舞，相當吸睛。記者戴永華／攝影
宜蘭縣旅館商業同業公會踩街隊伍，以華麗的復古宮廷裝亮相，邊走邊舞，相當吸睛。記者戴永華／攝影
冬戀蘭陽溫泉季開幕的精彩表演。記者戴永華／攝影
冬戀蘭陽溫泉季開幕的精彩表演。記者戴永華／攝影
森巴鼓聲與熱舞，把歡樂氣氛散播感染了遊客。記者戴永華／攝影
森巴鼓聲與熱舞，把歡樂氣氛散播感染了遊客。記者戴永華／攝影
主花車是以縣政府大力推動的「太平山森林鐵路復駛」計畫概念，把花車設計成太平山蹦蹦車意象。記者戴永華／攝影
主花車是以縣政府大力推動的「太平山森林鐵路復駛」計畫概念，把花車設計成太平山蹦蹦車意象。記者戴永華／攝影

溫泉季 美食 音樂會

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