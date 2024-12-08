基市第2座寵物公園落腳處曝光 住戶盼別走他們進出通道

基隆市第1座寵物公園設在暖暖運動公園，今年5月落成啟用。第2座寵物公園確定落腳在正豐街旁，目前閒置的兒童遊戲場空地。中正區公所明失委外設計施工，附近住戶不反對設置，但希望別從靠近民宅的階梯進出。

暖暖寵物公園是在前市長林右昌任內規畫，謝國樑上任後接手施作。市府產業發展處長林鼎超，因為預定地的排水狀況不佳，下雨時會泥濘一片，因此要先改善排水，延至今年5月9日啟用。寵物公園分設大狗區180坪、小狗區140坪，出入口設置雙重閘門，避免發生失控狀況。

基隆第2座寵物公園原本考慮設在百福公園，但因公園旁是密集住宅區，有住戶擔心寵物公園設置後，會衍生環保問題，多所疑慮 。市府廣泛蒐集地方意見後，明年編列1500元預算，已獲議會審查通過，在閒置的正豐街原兒童遊戲場空間，改造成寵物公園。

正豐街兒童戲場是位在高處的平台，左右各有一處梯梯可抵達。其中左側階梯旁有數戶住家，住戶說，不反對設置寵物公園，但希望飼主和毛小孩都從沒有住家的右側階梯進出，不用與他們共同左側階梯，以免干擾到居家生活。

中正區長傅俊昇今天表示，兒童遊戲場的設施多年前已移除，這處土地一直閒置，先前颱風來龍，上方山坡地也有樹木傾倒。明年將發包設計及興建寵物公園時，會一併解決當地擋土牆等水土保持作業，確保安全。