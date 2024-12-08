影／蘇澳港建置智慧化汙染防制灑水設施 領先全國7大商港

為防制作業區的空氣汙染，蘇澳港營運處結合原有空氣品質感測器，在4號碼頭設置長度100公尺、2層樓高的灑水設施，當感測器偵測該作業區空氣品質達到預警值時，馬上啟動灑水，有效減少空氣汙。蘇澳港這項領先全國7大國際商港的智慧化空汙防制設施成為標竿，獲得環境部肯定。

蘇澳港是宜蘭縣第一處空氣品質維護區，縣政府環保局於112年起管制進入港區的大型柴油車必須取得6個月內排煙檢測合格，或自主管理標章以及公務船停泊2小時以上應改用岸電等要求。港區現有8處空氣品質感測器隨時監控空氣品質，並利用風向分析不同汙染物濃度及擴散方向，預防汙染。

由於考量港區裝卸載運作業中物料掉落、懸浮微粒逸散以及車行揚塵，也不可忽視，環保局與港務股份有限公司蘇澳港營運處溝通協調，為了因應法規修正，決定在今年7月新設自動感應洗車設備，載運逸散性物料的車輛，出港區即可自動清潔車體，減少揚塵。

蘇澳港營運處表示，4號碼頭日常裝卸大白石、細砂等逸散性物料，經評估該區建築物高度適宜，選為這次碼頭灑水示範場域。蘇澳港在裝卸作業時搭配霧砲機及防塵網作第一線防制，初估可防制80%揚塵逸散；碼頭灑水設施以智慧監控節省人力，達預警值時灑水40秒，再一次把汙染降低；港區另設有山泉水回收設施，用於洗車，達到資源循環利用。