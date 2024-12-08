花蓮東大門夜市旁再蓋新市場？ 攤商憂搶生意

花蓮市福德段面積1萬9537平方公尺，鄰近重慶市場、東大門夜市，花蓮縣政府規畫新建「福德市場」1樓為商場，2樓以上則朝旅館方向經營。不過該用地旁邊就有市場與夜市，地方憂心會影響攤商生意；縣府表示，屆時商場客群會做區隔，並積極辦理公聽會說明。

花蓮縣政府2012年推動南濱夜市遷移計畫，編列近1.16億元向國產署購入夜市附近的福德段國有土地，並變更為市場用地安置攤商，隨東大門夜市興建完成，攤商遷到該處營運，而福德段土地閒置至今，成為重慶市場及東大門夜市的臨時停車場。

由於縣府遲未開發福德段土地，審計部要求改善，觀光處2017年起規畫以BOT委外給業者興建市場，並同意廠商可申請多目標使用經營旅館，且許可年期為50年，讓一旁市場跟夜市攤商憂心未來生意受影響，遭多位議員質疑，建設前後將如何解決周邊的停車需求，以及營運旅館是否有成效。

重慶市場主委陳愛玲說，新市場蓋好多少會影響市場攤商生計，不少攤販擔心同樣地方賣同樣商品，最後淪為削價競爭；認為縣府目前應該先優化現有市場設施，或學習外縣市規畫特色市集引進人流，待人潮穩定後再來啟動後續建設也不遲。

東大門夜市各省一條街主委沈英基則說，夜市周邊停車空間少，擔心未來若興建商場，夜市生意可能因為無停車空間受影響，希望縣府規畫興建商場時也納入興建立體停車場的計畫。

縣府表示，未來市場主要朝向現代化零售市場方式營運，內容是供應蔬果、魚肉及日常生活用品等零售業，與周邊傳統市場、夜市目標客群不同。

不過，縣府考量市場財務自償機率較低，需搭配其他附屬事業，認為業者可優先考慮朝旅館方式經營，增加財務可行性，不過這都只是規畫階段。

縣府表示，廠商需投入龐大資金興建、營運，後續也需妥善經營才能回收利潤，有許多潛在投資人認為，商場跟旅館若以BOT營運，業者所付出的經費大，若年限太短恐無法回收財務；而縣府BOT目的是希望引進民間資金跟營運創意，除招商內容明定退場機制，每年也會評估績效掌握品質。