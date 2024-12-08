基隆免費電動機車須汰換燃油車 明年起申請

基隆市公益青年就業免費電動機車，先前因為取消公益、汰舊換新2項條件，導致申請爆量、大排長龍亂象。市府新方案改列汰換燃油機車為必要條件，本月將公布，明年1月起民眾可向友善車行申請，每月限1000輛，超過名額採線上抽籤。

公益青年電動機車補助計畫，自去年9月28日起受理申請，截至目前共1萬5千多人申請，陸續交車。市長謝國樑日前在議會施政報表示，將恢復「汰舊燃油機車」為必要條件，以有效控管機車總量。

環保局擬具新方案，申請條件為69到94年次20到45歲青年，戶籍須於2021年12月31日前設籍於基隆且連續在籍；需提供汰換燃油機車，車籍須於2021年12月31日前設籍於基隆市且連續在籍。

環保局說，每月補助1000名，線上登記作業，超過人數線上抽籤，可申請人接獲簡訊通知後，以公告的電動機車友善車行為窗口辦理申請文件繳交。

補助方式及車款兩種選擇，第一是「專案車款」方案，新增2車商3車款，共有光捷、華菱、泓創綠能、鼎泰車業4車商6款車，環保局將按往例補助車體及月資費，都有零月費方案；第二是「新購車款」方案，採一次性車體補助，可自由選擇經中央公告符合安規的車款，不限車款，市府補助車體5萬3000元及中央補助5100元至7000元，沒補助月資費。