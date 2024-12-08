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宜蘭95歲孫儒先 說故事30年

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
醜小鴨故事劇團創團成員孫儒先，今年已經高齡95歲，希望繼續說到100歲。記者陳敬丰／攝影
醜小鴨故事劇團創團成員孫儒先，今年已經高齡95歲，希望繼續說到100歲。記者陳敬丰／攝影

宜蘭醜小鴨故事劇團成立30年，假日在圖書館免費為小朋友說故事，最年長團員是95歲的孫儒先，她最初帶孫子聽故事，聽著聽著也成了說書人，廣受小朋友喜愛。她一說30年，有的從小聽她講故事的父母，如今也帶著孩子聽故事；阿嬤笑說，「希望可以說到100歲」。

醜小鴨創團於1993年，劇團昨天慶生，宜縣府致贈感謝狀。孫儒先是3位創團團員之一，另2人是79歲陳素卿和2007年過世的周秋湄。

孫儒先回憶，當時她從蘭陽女中訓導處退休賦閒在家，沒事帶著6歲的孫子到處跑，有次剛好參加宜蘭縣文化局的說故事活動，圖書館內只有2、3個人；不久後她受邀加入，抱著試試看的心情，成為說書人一員。

「一開始大家就是隨便坐下來說故事」，孫儒先說，當時有小朋友聽就好，後來人愈來愈多，也開始有比較正式的組織，如今醜小鴨劇團已有47名成員。

故事說得多了，孫儒先愈來愈喜歡這份「兼職」，孫女知道阿嬤有興趣，也主動帶了很多故事書回家讓她充電。她說，本來年事已高，考慮年紀可能已經不太適合再說故事，但團員仍以「小朋友喜歡就好」鼓勵，如今她看到不少當年聽故事的小朋友為人父母，還帶著孩子回去聽故事，感動之餘，更希望繼續把故事說下去。

縣長林姿妙表示，醜小鴨劇團志工無私奉獻，為小朋友創造美好的童年時光。

圖書館 朋友 阿嬤

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