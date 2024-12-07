監院認四接環評有損公開透明促檢討 王醒之：近日再開應守專業

台電協和電廠改建四接案，去年環評會被民團控「黑箱環評」，監察院調查表示，此會損及長期以來環境部環評會議所建立的公開透明機制，有違「奥爾胡斯公約」原則，要求檢討改進。守護外木山行動小組召集人王醒之今天表示，環境部專業受質疑，近日將再開環評會，呼籲要守住專業，不應「橫柴入灶」，行政霸凌地方民意。

王醒之說，四接環評近期可能就會召開，因為環境部已證實，12月5日台電已正式補件環境部，但尚未決定審議時間。王醒之呼籲經濟部應該要開大門走大路，於環評會初審會議前，赴基隆舉辦聽證會，具體回應民眾多年來的疑慮，再進入環評程序，而非「橫柴入灶」般地行政霸凌地方民意。

王醒之表示，面對飽受爭議的協和四接案，環境部是否能在政治壓力下守住環評程序的獨立性仍然值得觀察。四接除了衝擊海洋生態與基隆港營運外，還有國安問題，未來恐成軍事焦點，但未被完整評估。

另外，王醒之說，今天也收到監察院函給他的公文，監察院對上次環評遭控黑箱作業的調查意見，監察院表示，環境部辦理台電協和發電廠改建四接環境影響評估報告書審查，去年5月25日召開專案小組第5次初審會議，因與會民代等於會中提出之「東移方案應重新召開範疇界定會議」及「違反基隆市水產動植物保育區規定」等程序問題，後又因公民團體主張程序違法疑義發生衝突，主席宣布散會、擇期再審。

監察院說，而在7月7日召開延續會議，調整發言模式視訊或call out，再因多位民意代表一再提出程序問題，會議難以進行，未明確周知與會人員，不但招致外界警議，其所增之限制規定，有損長期以來環境部環評會議所建立之公開透明機制，有違「奥爾胡斯公約」所揭示公眾參與決策及環境事務資訊近用等原則，促請行政院督促環境部、經濟部及台電公司、基隆市政府檢討改進。

王醒之說明，所謂「奥爾胡斯公約」，是指公眾參與的基本核心是「及時、適當、有效」，指行政機關應在政策程序開始前，及時通知受影響公眾，而非抱著既定計畫跟民眾溝通。