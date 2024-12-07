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民進黨基隆新住民諮詢站成立 盼擴大服務量能

中央社／ 基隆7日電

民進黨基隆市黨部今天成立「新住民諮詢站」，由台灣頭國際文化交流協會理事長陳秋妏擔任召集人，期盼透過諮詢站擴大服務量能，讓新住民碰到問題時，能在第一時間獲得幫助。

民進黨基隆市黨部今天舉辦「新住民諮詢站」揭牌儀式，民進黨基隆市黨部主委林明智表示，他曾服務過印尼、越南、菲律賓、巴基斯坦、香港及日本的新住民友人，由於語言及文化的不同，新住民與公部門接洽時，可能會需要更多的幫助，期盼新住民諮詢站的成立，能促進多元文化在台灣深耕茁壯。

民進黨副秘書長何博文出席指出，民進黨是守護新住民的第一品牌，不管執政的是中央政府或地方政府，對於新住民的照顧，從法案推動到硬體設施改善，成果都有目共睹，各縣市黨部近期更成立「新住民諮詢站」，擴大服務量能。

何博文表示，民進黨日前推動新住民2代的助理實習計劃，讓許多對政治有興趣的年輕人在立法院實習，透過實地的政治觀察、運作，了解台灣的民主政治，也更加融入台灣社會「只要認同台灣，就是台灣人」。

陳秋妏說，她過去在國營事業服務，接觸許多公部門單位，並與許多新住民共事，了解彼此的文化，如今已有許多新住民2代在台灣長大並踏入社會，更認同台灣的民主價值。

她指出，基隆是國際海港，期盼透過她及諮詢委員的協助，讓基隆的文化可以更加多元，未來會與基隆市黨部及民進黨市議員合作，爭取在基隆建立新住民活動中心，提供新住民交誼場所。

基隆 新住民 民進黨

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