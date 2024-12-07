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榮耀號郵輪故障取消8日基隆港航程 船上及下梯次6千旅客受影響

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
榮耀號通報取消8日基隆港航程，船上及下梯次影響6千人。記者游明煌／攝影
榮耀號通報取消8日基隆港航程，船上及下梯次影響6千人。記者游明煌／攝影

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）日前從基隆港出發的5天4夜「宮古島、沖繩」行程，在那霸港船隻故障，榮耀號船代公司稍早已通知基隆港，由於技術原因需要停留在那霸维護船隻，確定取消12月8日基隆港郵輪行程。目前船上有4千多人無法返回，預計明天要上船有2千多人也無法上船，總計影響6千多人行程。

船代公司指出，很抱歉榮耀號由於技術原因，需要停留在那霸進行维護工作，需要取消12月8日基隆港郵輪行程，希望能能理他們需要時間來進行必要的工作，造成業務執行不便、請諒解。

至於相關旅客的處理，MSC正在透過各個旅行社通知明日要搭船的乘客航程取消。為確保有沒被通知到的旅客依然到港、明日會有工作人員在西岸碼頭待命。

有關賠償旅客的部分，將由MSC郵輪公司統一發布，那霸滯港台籍旅客返國問題、也由MSC 郵輪公司做後續安排。

有遊客今天在公開社團「熊愛郵輪─全球特價情報與心得討論區」貼出船上廣播影片。船上廣播指出，工程團隊正在搶修解決，取消石垣港行程，岸上觀光將退款，還不確定可以出發開那霸港日期。

榮耀號5天4夜「宮古島、沖繩」行程，該船次12月4日從基隆港出發，行程有宮古島、那霸、石垣島等，預計12月8日回到基隆港。

地中海榮耀號總噸17萬1598，船長315公尺，船寬43公尺，可載客數5655人。今年首度以基隆港為母港，採取基隆、那霸雙母港營運模式，航程有兩種，一從基隆港上船遊那霸、宮古回基隆；二是從日本那霸登船，經石垣、基隆等港口返回那霸，台日旅客都會有。

據指出，榮耀號原申請8日進基隆港人數有4886人，目前人都在船上待在那霸港，明天無法回基隆港；另原來明天要從基隆港上榮耀號搭8日的下一梯次旅遊行程，計有2100人要上船，8日行程已取消，不少民眾錯愕無法上船，必須延期。

基隆港 行程 郵輪

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