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說故事30年獲宜蘭縣府表揚 孫儒先：要講到百歲

中央社／ 宜蘭7日電

宜蘭縣「醜小鴨故事劇團」今年成立滿30年，縣府今天頒發獎座給資深志工，其中服務滿30年、高齡95歲的阿嬤孫儒先說，沒想到說故事能成為大家的童年回憶，她要一直講故事到100歲。

宜蘭縣政府今天在羅東文化工場舉辦熱鬧的慶生活動，由縣長林姿妙頒發紀念獎座，給服務年資20年至30年的「金鴨獎」共5名志工，及15年至19年的「銀鴨獎」7名志工，其中2名服務滿30年的志工為孫儒先及79歲的陳素卿。

孫儒先說，當年來聽故事的孩子，現在有的已成家立業，甚至有媽媽帶小孩來聽故事，還會對孩子說「媽媽小時候就是來聽孫奶奶說故事耶」，當她聽到這句話時非常感動，沒想到說故事能成為大家的童年回憶，因此「我還要一直講故事到100歲」。

林姿妙表示，今天是醜小鴨故事劇團成立30週年慶祝活動，非常感謝志工們不遺餘力共同推動閱讀，持續30年不間斷熱心奉獻，透過生動的對話與肢體語言，帶領孩子們進入豐富的故事世界，在每個假日為孩子們說故事與演出，陪伴孩子們創造美好的童年時光。

文化局指出，劇團一開始只有3人，每週日到文化中心兒童室為孩子們說故事，這份熱忱也感染帶孩子前來聽故事的家長加入，逐漸茁壯具規模，在民國83年正式成立「醜小鴨故事劇團」，至今成員已達47名，團員中還有來自香港、越南、中國大陸海南等地的新住民媽媽們，不分國籍及年齡為宜蘭孩子們服務。

文化局表示，「醜小鴨故事劇團」於民國96年起，成立3個分區小組擴大服務據點，分別在文化局兒童室、羅東鎮立圖書館、蘇澳鎮立圖書館，109年並增加冬山鄉立圖書館等地，在假日說故事，而文化局現正辦理台語說故事志工培訓系列活動，歡迎民眾踴躍報名。

圖書館 文化局

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