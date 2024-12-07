亞太最大郵輪榮耀號故障停那霸急搶修 8日返基隆有變數

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）日前從基隆港出發的5天4夜「宮古島、沖繩」行程，傳出在那霸港船隻故障，工程團隊正在搶修解決，船上廣播取消石垣港行程，岸上觀光將退款，不確定船何時可出發，是否可以在8日返回基隆港有變數。

有遊客今天在公開社團「熊愛郵輪─全球特價情報與心得討論區」貼出船上廣播影片。根據船上廣播指出，在此通知，工程團隊正在努力解決技術問題，很遺憾，目前無法提供具體出發時間，在等待消息的同時可以放鬆身心享受船上各項設施，將隨時通知最新情況，另外，石垣港行程已取消，岸上觀光將退款。

該女遊客指出，現在是12月7日早上8點多，今天睜開眼睛應該是在石垣島，但昨天晚上榮耀號MSC有通知大家因為技術問題要留在那霸，今天上午8點多，天氣不太好，正式用英文、中文、日文、韓語廣播，通知石垣島行程已取消，因為故障問題無法排除，要暫時留在那霸修理，何時出發回基隆不得而知，有沒有什麼補償還沒有說，可能也還沒有討論，就靜候等待，可能是引擎問題。

遊客表示，她個人認為，與其他公海拋錨，現在停在港內修理，對所有旅客是相對安全的，不會去丟雞蛋，如果最後船不能出發，那霸也還有飛機可搭。

榮耀號5天4夜「宮古島、沖繩」行程，該船次12月4日，基隆港出發，行程有宮古島、那霸、石垣島等，預計12月8日回到基隆港。

有遊客留言，「可以多住幾天了嗎？」、「這不是新船嗎？」，也有人說他是12月8日的行程，擔心8日會不會準時返回基隆，怕行程受影響。

地中海榮耀號總噸17萬1598，船長315公尺，船寬43公尺，可載客數5655人。今年首度以基隆港為母港，採取基隆、那霸雙母港營運模式，航程有兩種，一從基隆港上船遊那霸、宮古回基隆；二是從日本那霸登船，經石垣、基隆等港口返回那霸，台日旅客都會有。