快訊

這次真的掰了…曾發不自殺聲明 蔡宛秦突曬退民眾黨聲明

尹錫悅將逃過一劫？南韓執政黨決定「投票否決」 彈劾案過關門檻高

台北晃一下！花蓮15：48發生規模4.7地震 8縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭清水地熱湯屋升級後重新開放 假日遊客爆滿泡湯煮蛋

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
入冬後清水地熱人氣越來越旺，每逢假日屢屢中午就開啟總量管制。圖／宜蘭縣府工商旅遊處提供
入冬後清水地熱人氣越來越旺，每逢假日屢屢中午就開啟總量管制。圖／宜蘭縣府工商旅遊處提供

宜蘭縣清水地熱遊憩區是縣內景點人氣王，去年吸引超過80萬人次入園，縣府將清水泉湯屋委外經營，11月14日重新開放，現在有8個男女混浴池，泡完湯還可以購買食材到地熱泉煮食；時值冬季，近月以來每個假日清水地熱都擠滿人潮。

清水地熱被發現於1970年代，當時中油公司探勘地熱發電場域，評估具有發電潛能，1981年裝設發電機，是當時台灣唯一的地熱發電廠，1993年因規模太小，不符經濟效益關閉，2021年重啟商轉；縣府也規畫清水地熱遊憩區，2021年啟用營運。

清水地熱遊憩區包含煮蛋池、泡腳區和泡湯的湯屋，湯屋委外經營，原本分為男湯、女湯2區，今年經營公司九號咖啡重修湯屋，歷經3個月整修，上月14日重新開放，打破男女分區，改為8個串連在一起混湯親子池，包含6個熱水池、2個冷水池，全票200元，半票100元。

清水泉湯屋經理林弈仲表示，重新開放至今近月，平日每天就有上百人入池，假日人潮洶湧，甚至要開啟管制措施，同時段最多開放百人，入池的遊客都需穿戴泳衣、泳帽符合衛生安全規定；打通男女分區後，湯屋內還有多餘空間，下一步會規畫為提供飲料、吃食的休息區。

工旅處指出，清水地熱遊憩區去年遊客數超過89萬人次，今年入冬後，周末假日都會爆滿，園區內250個停車位大概中午左右就會被停滿，啟動一出一進總量管制；遊客可以把車輛停在長埤湖停車場，再搭乘接駁車入園，避免卡在停車場入口。

清水泉湯屋整修後打破原本的男女浴池，改為8個串連在一起的混湯親子池。圖／九號咖啡提供
清水泉湯屋整修後打破原本的男女浴池，改為8個串連在一起的混湯親子池。圖／九號咖啡提供

停車場 食材

延伸閱讀

清水社區冬至前夕古法製作紅龜粿 恢復大家記憶中美味

清水社區冬至前夕古法製作紅龜粿 恢復大家記憶中美味

三星釋出One UI 7測試版 AI功能升級

三星釋出One UI 7測試版 AI功能升級

相關新聞

宜蘭清水地熱湯屋升級後重新開放 假日遊客爆滿泡湯煮蛋

宜蘭縣清水地熱遊憩區是縣內景點人氣王，去年吸引超過80萬人次入園，縣府將清水泉湯屋委外經營，11月14日重新開放，現在有...

亞太最大郵輪榮耀號故障停那霸急搶修 8日返基隆有變數

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）日前從基隆港出發的5天4夜「宮古島、沖繩」行程，傳出在那霸港船隻故障，工程團隊正在...

基隆親子照護平台人數近萬 謝國樑：外縣市觀摩盼跟進

很多家都有到了晚上或半夜，小朋友突然有一些身體狀況，不知所措，基隆市府成立「基隆親子照護平台」，由具有處理兒童相關疾病專...

為孩子說故事30年 宜蘭95歲阿嬤孫儒先與醜小鴨劇團獲感謝狀

宜蘭醜小鴨故事劇團成立30年，每逢假日到圖書館免費為小朋友說故事，今天舉辦慶生活動，縣府致贈感謝狀；最年長的團員是95歲...

基隆免費電動機車改需汰舊換新 明年1月申請每月限千輛

基隆市公益青年就業免費電動機車，先前因為取消做公益、汰舊換新兩項條件，申請爆量並出現大排長龍亂象。基隆市政確定改新方案，...

迎接雙12...救國團與台東憲兵隊共辦捐血 「憲兵乖乖」亮相

因應冬季血源短缺，避免血庫存量不足，台東縣關山鎮救國團皆同憲兵隊、後備憲兵荷松協會，提前迎接雙12憲兵節，今天號召民眾挽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。