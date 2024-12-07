宜蘭清水地熱湯屋升級後重新開放 假日遊客爆滿泡湯煮蛋

宜蘭縣清水地熱遊憩區是縣內景點人氣王，去年吸引超過80萬人次入園，縣府將清水泉湯屋委外經營，11月14日重新開放，現在有8個男女混浴池，泡完湯還可以購買食材到地熱泉煮食；時值冬季，近月以來每個假日清水地熱都擠滿人潮。

清水地熱被發現於1970年代，當時中油公司探勘地熱發電場域，評估具有發電潛能，1981年裝設發電機，是當時台灣唯一的地熱發電廠，1993年因規模太小，不符經濟效益關閉，2021年重啟商轉；縣府也規畫清水地熱遊憩區，2021年啟用營運。

清水地熱遊憩區包含煮蛋池、泡腳區和泡湯的湯屋，湯屋委外經營，原本分為男湯、女湯2區，今年經營公司九號咖啡重修湯屋，歷經3個月整修，上月14日重新開放，打破男女分區，改為8個串連在一起混湯親子池，包含6個熱水池、2個冷水池，全票200元，半票100元。

清水泉湯屋經理林弈仲表示，重新開放至今近月，平日每天就有上百人入池，假日人潮洶湧，甚至要開啟管制措施，同時段最多開放百人，入池的遊客都需穿戴泳衣、泳帽符合衛生安全規定；打通男女分區後，湯屋內還有多餘空間，下一步會規畫為提供飲料、吃食的休息區。