基隆親子照護平台人數近萬 謝國樑：外縣市觀摩盼跟進

很多家都有到了晚上或半夜，小朋友突然有一些身體狀況，不知所措，基隆市府成立「基隆親子照護平台」，由具有處理兒童相關疾病專業醫師及護理人員提供即時兒童醫療諮詢服務，目前加入近萬人，今天成果發表會，有外縣市來觀摩學習。市長謝國樑說，盼外縣市跟進，一起用科技照顧親子健康。

基隆市政府今天在海技館舉行「基隆親子照護平台」成果發表暨兒童遠距照護應用研討會，邀集專家學者針對兒童醫療、遠距照護應用等議題探討，並分享基隆在智慧化健康照護方面經驗。

謝國樑表示，基隆率全國之先辦理這種平台，今天有其他縣市來觀摩，他希望未來其他縣市可以跟進，共同利用科技的方式，給家長及孩子更多的協助。平台的設立初衷是希望在家長最需要幫助時，提供專業且快速的協助，減輕家長壓力與焦慮，很多家長都反映非常好。

衛福部醫事司司長劉越萍以視訊方式說，基隆率先以親子照護平台的方式，透過線上的即時協助的專業人員諮詢服務，可提供其他縣市參考，這是透過科技照顧健康。

基隆市親子照護平台於今年3月8日啟動，運用E化技術提供即時醫療諮詢及健康照護，解決家長在孩子突發狀況時的緊急需求。截至目前，平台加入人數已接近1萬，諮詢人數達1800多人，家長滿意度高達99.1%。

平台由具有處理兒童相關疾病專業醫師及護理人員提供便捷、即時的兒童醫療諮詢服務，主要鎖定12歲以下兒童，在診所關門的時段，主要服務時段為晚上到隔天上午。