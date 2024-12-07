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為孩子說故事30年 宜蘭95歲阿嬤孫儒先與醜小鴨劇團獲感謝狀

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
醜小鴨故事劇團創團成員孫儒先，今年已經高齡95歲，希望繼續說到100歲。記者陳敬丰／攝影
醜小鴨故事劇團創團成員孫儒先，今年已經高齡95歲，希望繼續說到100歲。記者陳敬丰／攝影

宜蘭醜小鴨故事劇團成立30年，每逢假日到圖書館免費為小朋友說故事，今天舉辦慶生活動，縣府致贈感謝狀；最年長的團員是95歲的孫儒先阿嬤，她最初帶孫子聽故事，自己也成為說書人，廣受小朋友的喜愛，就這麼說了30年，「希望說到100歲！」

醜小鴨故事劇團最早開始於1993年，孫儒先回憶，當時她從國立蘭陽女中訓導處退休，賦閒在家，沒事帶著6歲的孫子到處跑，有一次剛好參加宜蘭縣文化局辦的說故事活動，圖書館內只有2、3個人；不久後，她也受邀加入，抱著試試看的心情，成為說書人的一員。

故事劇團一開始只有3個團員，除了孫儒先，還有今年79歲的陳素卿、2007年過世的周秋湄。孫說，大家就是隨便坐下來開始說故事，有小朋友聽就好，後來人越來越多，也開始有比較正式的組織；1994年，醜小鴨故事劇團正式成立，如今已有47名成員。

孫儒先的說故事生涯中，越來越喜歡這分「兼職」，她的孫女知道阿嬤有興趣，也主動帶了很多故事書回家；年事已高，孫考慮自己的年紀是否不太適合，團員仍鼓勵「小朋友喜歡就好」。如今她看到不少當年聽故事的小朋友為人父母，還會回來聽故事，感動之餘，希望繼續把故事說下去。

縣府文化局今天在羅東文化工場致贈感謝狀給醜小鴨故事劇團，縣長林姿妙表示，劇團的志工們無私奉獻，為小朋友創造美好的童年時光。文化局指出，醜小鴨故事劇團目前在文化局兒童室、羅東鎮圖書館、蘇澳鎮圖書館與冬山鄉圖書館都有假日說故事，12月也會舉辦台語說故事志工培訓。

宜蘭醜小鴨故事劇團為小朋友免費說故事30年，縣府今天在羅東文化工場辦慶生活動。記者陳敬丰／攝影
宜蘭醜小鴨故事劇團為小朋友免費說故事30年，縣府今天在羅東文化工場辦慶生活動。記者陳敬丰／攝影

圖書館 宜蘭 文化局

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