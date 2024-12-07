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基隆免費電動機車改需汰舊換新 明年1月申請每月限千輛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政確定改新方案，提供汰舊燃油機車為必要條件，明年1月開始受理，民眾可向友善車行申請。記者游明煌／攝影
基隆市政確定改新方案，提供汰舊燃油機車為必要條件，明年1月開始受理，民眾可向友善車行申請。記者游明煌／攝影

基隆公益青年就業免費電動機車，先前因為取消做公益、汰舊換新兩項條件，申請爆量並出現大排長龍亂象。基隆市政確定改新方案，提供汰舊燃油機車為必要條件，預計12月正式對外公布，明年1月開始受理民眾可向友善車行申請，每月限1千輛，超過名額時線上抽籤。

公益青年電動機車補助計畫，剛推出時限定「汰舊及公益」為必要條件，但申請不多，後來取消條件後出現爆量，造成民眾漏夜大排長龍，自去年9月28日起受理申請，截至目前共計1萬5千多人申請，陸續交車。市長謝國樑日前在議會施政報表示，將恢復「汰舊燃油機車」為必要條件，以有效控管機車總量。

環保局擬具新方案日前向市議會說明明年公益青年就業電動機車規畫，申請條件為69到94年次的20到45歲青年，戶籍須於110年12月31日前設籍於基隆且連續在籍；需提供汰舊燃油機車，車籍須於110年12月31日前設籍於基隆市且連續在籍。

環保局說，每月補助1000名，補助總量依預算額度編列，探線每月15日前辦理線上登記作業，如若當月申請人數大於1000名，將採線上抽籤方式公開選出申請人，會在網路公布並通知可申請人名單。

可申請人接獲簡訊通知後，以產業發展處公告的電動機車友善車行為窗口，辦理申請文件提交，後由友善車行協助送件至戶籍所在地區公所審查，審查通過後將另行通知申請人進行後續行政與交車流程。

補助方式及車款供民眾自由種選擇，第一種是「專案車款」方案，新增兩車商，共有光捷、華菱、泓創綠能、鼎泰車業，共4家車商6款車，環保局將按往例補助車體及月資費，都有零月費方案。

第二種是「新購車款」方案，採一次性車體補助，可自由選擇經中央公告符合安規的車款，不限車商及車款，市府補助車體5萬3000元及中央補助5100元至7000元。

基隆市政確定改新方案，提供汰舊燃油機車為必要條件，明年1月開始受理，民眾可向友善車行申請。記者游明煌／攝影
基隆市政確定改新方案，提供汰舊燃油機車為必要條件，明年1月開始受理，民眾可向友善車行申請。記者游明煌／攝影

公益 基隆 電動機車

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