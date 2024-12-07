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迎接雙12...救國團與台東憲兵隊共辦捐血 「憲兵乖乖」亮相

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
為吸引民眾響應捐血，憲兵指揮部準備限量憲兵客製化馬克杯及憲兵乖乖贈品。記者尤聰光／攝影
為吸引民眾響應捐血，憲兵指揮部準備限量憲兵客製化馬克杯及憲兵乖乖贈品。記者尤聰光／攝影

因應冬季血源短缺，避免血庫存量不足，台東縣關山鎮救國團皆同憲兵隊、後備憲兵荷松協會，提前迎接雙12憲兵節，今天號召民眾挽袖捐血，吸引不少民眾響應。 南部高屏澎東地區目前O型剩4至7天庫存量。

高雄捐血中心台東捐血站長江宜勳表示，台東地區每個月預估醫院機構需求的用血量大約是1400至1600袋左右，目前O型剩4至7天庫存量，只要有符合捐血條件的捐血人，每滿2個月可以捐250毫升或滿3個月可捐500毫升。

近來氣溫有逐漸下降的趨勢，連帶也影響民眾出門捐血的意願，雖目前各地醫療用血的供需還算平衡，但為避免部分血型的庫存量不足的問題。 關山鎮救國團皆同台東憲兵隊、台東縣後備憲兵荷松協會辦理捐血活動。

關山鎮救國團指出，除憲兵單位，包括縣議員陳宏宗、楊清順、縣救國團、十大傑出青年魏瑞廷、關山鎮農會、海端衛生所、邯鄲堂、初鹿尚宸行、林思宏醫師等個人及單位合作辦理，提供豐富紀念品及摸彩加碼回饋。

台東憲兵隊長林尚儒表示，紀念12月12日憲兵節及因應冬季血源短缺，舉辦全國捐血活動，期望以熱血行動展現愛國情懷，傳達憲兵對社會的關懷，實踐忠貞梅荷精神。

「這次贈品居然有憲兵乖乖，讓她驚喜。」劉姓捐血人說，自己定期有捐血習慣也響應捐血能夠助人的觀念，早上順利捐出500毫升的全血，沒想到捐完後還有好吃的關山米和憲兵乖乖可以帶回家品嘗，一舉數得。

台東地區每個月預估醫院機構需求的用血量大約是1400至1600袋左右，目前O型剩4至7天庫存量。記者尤聰光／攝影
台東地區每個月預估醫院機構需求的用血量大約是1400至1600袋左右，目前O型剩4至7天庫存量。記者尤聰光／攝影
因應冬季血源短缺，避免血庫存量不足，台東縣關山鎮救國團皆同憲兵隊、後備憲兵荷松協會，提前迎接雙12憲兵節，今天號召民眾挽袖捐血，吸引不少民眾響應。記者尤聰光／攝影
因應冬季血源短缺，避免血庫存量不足，台東縣關山鎮救國團皆同憲兵隊、後備憲兵荷松協會，提前迎接雙12憲兵節，今天號召民眾挽袖捐血，吸引不少民眾響應。記者尤聰光／攝影
辦理捐血單位提供滿滿豐富紀念品及摸彩加碼回饋給捐血民眾。記者尤聰光／攝影
辦理捐血單位提供滿滿豐富紀念品及摸彩加碼回饋給捐血民眾。記者尤聰光／攝影

台東 憲兵 捐血中心

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