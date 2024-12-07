迎接雙12...救國團與台東憲兵隊共辦捐血 「憲兵乖乖」亮相

因應冬季血源短缺，避免血庫存量不足，台東縣關山鎮救國團皆同憲兵隊、後備憲兵荷松協會，提前迎接雙12憲兵節，今天號召民眾挽袖捐血，吸引不少民眾響應。 南部高屏澎東地區目前O型剩4至7天庫存量。

高雄捐血中心台東捐血站長江宜勳表示，台東地區每個月預估醫院機構需求的用血量大約是1400至1600袋左右，目前O型剩4至7天庫存量，只要有符合捐血條件的捐血人，每滿2個月可以捐250毫升或滿3個月可捐500毫升。

近來氣溫有逐漸下降的趨勢，連帶也影響民眾出門捐血的意願，雖目前各地醫療用血的供需還算平衡，但為避免部分血型的庫存量不足的問題。 關山鎮救國團皆同台東憲兵隊、台東縣後備憲兵荷松協會辦理捐血活動。

關山鎮救國團指出，除憲兵單位，包括縣議員陳宏宗、楊清順、縣救國團、十大傑出青年魏瑞廷、關山鎮農會、海端衛生所、邯鄲堂、初鹿尚宸行、林思宏醫師等個人及單位合作辦理，提供豐富紀念品及摸彩加碼回饋。

台東憲兵隊長林尚儒表示，紀念12月12日憲兵節及因應冬季血源短缺，舉辦全國捐血活動，期望以熱血行動展現愛國情懷，傳達憲兵對社會的關懷，實踐忠貞梅荷精神。