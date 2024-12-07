幸福指數基隆最佳進步獎 謝國樑：幸福生活與氛圍提升

「2024縣市幸福指數大調查」日前結果揭曉，基隆市榮獲最佳進步獎，大幅進步七個名次。基隆市長謝國樑表示，基隆在幸福生活與城市氛圍都顯著提升，排名不錯也有進步，並指城市街道也已變得比較友善、乾淨，人口、稅收都增加，正在布局產業，讓基隆就業可以在地就業。

謝國樑今天上午到海科館出席市府衛生局「基隆親子照護平台」年度成果發表會時，針對幸福指數調查結果受訪，他說，這次縣市幸福指數調查，基隆排名不錯也有進步，也盡量讓市民朋友知道，但不可諱言，前一陣子也有一些是排名比較不好，都必須虛心接受。

謝國樑表示，整體而言，基隆人口增加，稅收增加，現在正在布局產業，讓基隆就業可以在地，目前的城市街道也已經變得比較友善、乾淨，未來會持續下去，繼續努力做好節能減碳，尤其電動大公共運輸都積極在進行，「好的時候希望大家多鼓勵，不好的時候我們會虛心檢討。」

「2024縣市幸福大調查」由經濟日報與國泰人壽共同主辦，今年邁入第13年。這項調查結合政府統計數據與民意調查，今年的民意調查收集了1萬5千分有效樣本，成為各縣市政府施政成效的綜合指標。

謝國樑也在臉書貼文表示，基隆市今年排名全國第13名，是自2012年以來的最佳成績，這份榮耀屬於全體基隆市民，是大家共同努力的成果。謝國樑感謝市府團隊的用心，也感謝市民朋友的支持。透過專業民調與數據分析，可以看到基隆市在幸福生活與城市氛圍上的顯著提升。