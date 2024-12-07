台東禁菸區再添一處...抽菸吃1萬罰鍰 鼓勵民眾當吹哨者

台東縣推動無菸環境，禁菸場所再添一處，即日起公告「富山漁業資源保育區」列為全面禁菸場所，違規處最高1萬元罰鍰。全縣累計17處風景區全面禁菸。衛生局表示，另已推出「拍立得計畫」，鼓勵民眾當吹哨者。

衛生局長孫國平表示，富山漁業資源保育區全區室內外均已全面實施禁菸政策，違規者將依菸害防制法相關條款處以罰鍰，管理單位已在各主要入口設置明顯禁菸標示，並加強禁菸宣導，呼籲遊客共同遵守，以免受罰。

富山漁業資源保育區涵蓋卑南鄉富山村與莿桐部落周邊海域，擁有多樣豐富的海洋生態資源，是遊客觀光熱點。但發現有部分吸菸者隨處吸菸，不僅影響他人，隨意亂丟菸蒂也破壞海洋生態及台東低碳、健康的形象。

衛生局即日起公告富山漁業資源保育區列為全面禁菸場所，凡於該區域內吸菸者，將依據菸害防制法規定，處2000元以上、1萬元以下罰鍰。並鼓勵民眾當吹哨者，拍照或攝影檢舉，一同守護保育區的自然永續發展。

台東縣目前新增富山漁業資源保育區為全面禁菸場所後，縣內共累計計17處風景區全面禁菸，另有35所中小學校全面禁菸。此外，2020年6月1日起，線內連鎖便利商店、咖啡店及速食店等騎樓，也列為全面禁菸場所。

據了解，2022年衛生局自推出「拍立得計畫」以來，接獲民眾逾300件檢舉違規吸菸，成功取締160件，開罰38萬元。此外，環保局也針對民眾亂丟菸蒂部分，今年共取締超過50件，開出逾3萬元罰鍰。

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