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產經關鍵字／基隆捷運加持 脫北移居七堵多

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

雙北南港、汐止房價居高不下，基隆七堵區房市鄰近汐止，早已是南港、汐科房市外溢第一環，近來基隆捷運加持，新建案已強打「基隆捷運北五堵站直達南港」，讓房市更加熱絡，也為移居潮再加溫，因房價相對低，讓七堵成為脫北移居首選。

基隆七堵區的百福社區民眾往返新北市汐止就醫、買菜、通勤及通學多，早已是共同生活圈，基隆捷運的加持更充滿期待。市府交通處表示，基隆捷運基本設計12月底定案，預計明年完成工程發包作業後，配合用地取得作業，希望盡速於2026年底進場施工。

基隆捷運有4站在七堵區，近期新建案強打「基隆捷運北五堵站直達南港」，房產交易價格也熱起來。

有巢式房屋基隆廟口市府店經理張銓倫表示，基隆捷運已成七堵房地產最新話題，建商也強打捷運生活圈，基隆捷運北五堵站、百福站、七堵站等站周遭房市，不僅中古市場熱，連新建案也一路長紅。距北五堵站450公尺堵南路的一處新建案，預售屋2天賣完，趁勢推出第二期。

張銓倫分析，在七堵、百福買房，雙北外地人占一半，移居者居多，主要因為汐止交通常塞爆，與其買南港、汐止的高房價，不如選擇買基隆七堵，10年來，早已有雙北移居潮，未來捷運可和汐止、南港生活圈更緊密連結，脫北移居潮的人會更多。

基隆地政處表示，以前在沒捷運情況下，基隆人口依賴搭乘台鐵、公車或是客運往返大台北地區，房產熱區多在交流道．車站附近。基隆捷運將帶動基隆河谷廊帶的房文、產業及觀光發展，房市熱區往基捷站點移動。

基隆捷運 新建案 汐止

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