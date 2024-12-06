台東縣府預算遭刪1億4千萬元 官員：尊重議員

台東縣議會今天審查縣府提案預算，其中農業處針對釋迦加工廠設備及投資補助1億4千萬元經費，遭多數議員覆議刪除，認為現階段需求不大，且性質多與農會重複，不宜倉促提案。縣府表示，尊重議員決議，再努力溝通。

縣府農業處長江慧卿說，這項計畫提案目的是調節鳳梨釋迦和大目釋迦量大時的次級果品加工，提高農產經濟價值，加上廚餘場遷址，空出來的空間再利用做為加工廠，既然議員有不同意見，會再努力溝通，希望達成共識。

釋迦加工廠設備及投資補助1億4千萬元經費，包括房屋建築改建或興建，以及投資設備等費用，經費全由縣府負擔，並提案送交議會審議。不過，今天審查時，議員發現這項計畫與農會推動相關方案重複性高，認為沒有必要再花錢做一樣的事。

議員楊招信表示，農會都設有相關食品加工廠，也包括釋迦，縣府再委外設置加工廠，是否符合效益真的打問號？尤其近年釋迦產量不如以往，花這麼多錢補助廠商，未來能不能實質幫助農民，都必須要審慎討論把關這筆錢。

另議員鄭崗山說，縣府委外設置釋迦加工廠，有可能害到農會本身的加工產業鏈，最後導致互打沒有加乘效果。此外議員林參天表示，縣府出發點為農民好，他支持沒意見，但計畫不清不楚，也沒廠商說明，這就不能接受。