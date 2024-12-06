宜蘭頭城烏石港旁新停車場啟用 每小時30元夜間不收費

宜蘭頭城鎮公所推動停車場，今啟用鎮內第一處自營的大武停車場，位於烏石港旁、頭城國小對面，共26車格，包含電動充電車格，每小時30元，下午8時到上午8時不收費；其他公所自營停車場也在規畫中，盼因應頭城漸增的觀光車潮。

鎮公所表示，隨著宜蘭交通發展，頭城的觀光人潮日漸增加，加上縣府推動頭城五漁鐵計畫，串聯頭城沿海漁港與鐵路等觀光廊帶，未來勢必有更多遊客湧入，停車需求也會相應增加；公所去年起規畫興建鎮內停車場，第一處就是大武停車場，今天啟用。

大武停車場位於台2線北濱公路青雲路三段上，占地約850平方公尺，包含23格一般停車位、1格電動車充電車位、1格婦幼車位、1格無障礙車位；收費時間為上午8時到下午8時，每小時30元，入場採車牌自動辨識，目前僅收現金。

公所表示，大武停車場建置費用為279萬餘元，估計每年營業收入可超過百萬元，2到3年就能回收成本；除了大武停車場，公所正在規畫頭城海水浴場停車場、大溪漁港停車場，以及頭城火車站的舊停車場更新，以期滿足日漸增加的停車需求。