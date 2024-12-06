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花蓮農村好好玩 在地業者結合食農低碳推10條農遊路線

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府舉辦體驗活動金質獎競賽，昨天下午在花蓮火車站頒獎，10條路線結合在地農產、文化，各有特色。記者王燕華／攝影
花蓮縣府舉辦體驗活動金質獎競賽，昨天下午在花蓮火車站頒獎，10條路線結合在地農產、文化，各有特色。記者王燕華／攝影

花蓮縣府為推廣農遊體驗，舉辦「體驗活動金質獎競賽」，今年邁入第3年，社區、農會及休閒農業業者規畫的10條遊程，緊扣低碳、食農主題，有的以步道結合在地文化、食農教育，也有從採茶、揉茶到品茶的完整體驗，各有特色。

10條農遊路線包括花蓮市農會的「撒固兒的秘密森林」、玉里赤科山九一七農場「赤科山生生不息循環旅遊」、樵葦有限公司與達基力部落屋的「探索魅力花蓮得吉利」等，有半日，也有兩日遊，最低4人就可成行。昨天在花蓮火車站前頒獎，現場也設置攤位提供體驗，吸引不少旅客駐足欣賞。

獲得第一名的是「撒固兒的秘密森林」，結合撒固兒步道、段木木耳的林下經濟，還透過部落野菜市集，提供從食材到餐桌的完整體驗，獲得評審委員讚賞。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說，連續3年舉辦體驗活動金質獎競賽，評審委員走訪各路線時，也會提供專業建議，希望輔導業者讓遊程內容更成熟。

今年競賽響應縣府農遊軸帶發展策略，與壽豐、馬太鞍、舞鶴、東豐、羅山五大休閒農業區一起打破傳統行政區域、休區及社區界線，以跨區域串連，期望業者提升服務品質，同時活絡地方產業。

農業處表示，10條遊程涵括縣內北區、中區、南區，有半日遊，也有兩天行程，費用從990元到上萬元都有，縣府這幾天在花蓮火車站後站將展出花蓮休閒農業特色及本屆獲獎遊程的主題農遊成果，未來也會將農遊路線上網公布，提供民眾參考選擇。

花蓮縣府舉辦體驗活動金質獎競賽，昨天下午在花蓮火車站頒獎，也設置攤位讓遊客體驗。記者王燕華／攝影
花蓮縣府舉辦體驗活動金質獎競賽，昨天下午在花蓮火車站頒獎，也設置攤位讓遊客體驗。記者王燕華／攝影
花蓮縣府舉辦體驗活動金質獎競賽，昨天下午在花蓮火車站頒獎，也設置攤位讓遊客體驗。記者王燕華／攝影
花蓮縣府舉辦體驗活動金質獎競賽，昨天下午在花蓮火車站頒獎，也設置攤位讓遊客體驗。記者王燕華／攝影

火車站 花蓮 食農教育

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