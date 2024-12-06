花蓮農村好好玩 在地業者結合食農低碳推10條農遊路線

花蓮縣府為推廣農遊體驗，舉辦「體驗活動金質獎競賽」，今年邁入第3年，社區、農會及休閒農業業者規畫的10條遊程，緊扣低碳、食農主題，有的以步道結合在地文化、食農教育，也有從採茶、揉茶到品茶的完整體驗，各有特色。

10條農遊路線包括花蓮市農會的「撒固兒的秘密森林」、玉里赤科山九一七農場「赤科山生生不息循環旅遊」、樵葦有限公司與達基力部落屋的「探索魅力花蓮得吉利」等，有半日，也有兩日遊，最低4人就可成行。昨天在花蓮火車站前頒獎，現場也設置攤位提供體驗，吸引不少旅客駐足欣賞。

獲得第一名的是「撒固兒的秘密森林」，結合撒固兒步道、段木木耳的林下經濟，還透過部落野菜市集，提供從食材到餐桌的完整體驗，獲得評審委員讚賞。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說，連續3年舉辦體驗活動金質獎競賽，評審委員走訪各路線時，也會提供專業建議，希望輔導業者讓遊程內容更成熟。

今年競賽響應縣府農遊軸帶發展策略，與壽豐、馬太鞍、舞鶴、東豐、羅山五大休閒農業區一起打破傳統行政區域、休區及社區界線，以跨區域串連，期望業者提升服務品質，同時活絡地方產業。