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擺脫陸路不穩 花蓮迎海空運拚觀光

聯合報／ 記者王燕華胡瑞玲／連線報導
花蓮港務分公司明年推出國際郵輪優惠方案，郵輪靠泊港區將免收碇泊費等，預計有16航次載運約4萬名國際遊客靠港。圖／花蓮港務分公司提供
花蓮港務分公司明年推出國際郵輪優惠方案，郵輪靠泊港區將免收碇泊費等，預計有16航次載運約4萬名國際遊客靠港。圖／花蓮港務分公司提供

0403地震後，花蓮海陸空觀光全面受挫，不過明年國際郵輪已預報16航班約4萬人次，加上花蓮、香港直航班機12日重啟，初期每周4航班將帶進遊客。花蓮縣府期待在陸路尚不穩定下，透過海、空運帶入人潮重振觀光，讓明年國際遊客突破20萬人次。

另外，交通部6月起一連推動3波花蓮自由行住宿補助，11月下旬旅館住房率達4成、民宿逾5成，已達去年同期水準。觀光署表示，自由行住宿補助經費即將用罄，12月14日為補助最後1天，14日當晚入住仍可獲優惠折抵。但團體旅遊補助仍可到12月20日。

為讓更多國際遊客直飛花蓮觀光，縣府攜手香港快運，12日開通直航航班；花蓮港務分公司也提供優惠方案，凡國際郵輪明年靠泊花蓮港免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費，預計優惠金額超過1500萬元，截至昨天，明年度預報16航次，下月26日首艘「挪威天空號（NORWEGIAN SKY）就會靠港，預計全年可帶來約4萬人次國際觀光旅客。

花蓮縣府觀光處長余明勲說，花蓮聯外鐵、公路交通還不穩定，透過飛機直航、國際郵輪，可以避開陸路交通，讓國際遊客直達花蓮，縣府會加大國際宣傳力道邀各國遊客回籠。他說，一艘大型郵輪包含服務人員、遊客有好幾千人，加上食材補給，消費力對花蓮有很大的幫助。

余明勲說，香港直航初期每周4航班，每班200人，未來希望天天開航，目前也與日、韓洽談包機直航；國內台北到花蓮班機明年起每天至少1班，以固定航班方便旅行社安排遊程、培養遊客群，對花蓮觀光都是利多。

航班 花蓮 郵輪

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