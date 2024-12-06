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宜蘭礁溪四城所設救護站 2議員爆口角

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣議員林聰池爭取在礁溪鄉四城派出所設救護站，議員吳宏謀為避免警消共用空間影響辦公品質，要消防局另覓場地；林聰池昨質詢表示，在還沒找到其他處所之前，「誰敢要求把救護站遷走，走著瞧」，兩議員爆口角，吳直言，他沒有反對設救護站，別亂講話。

礁溪鄉最南與最北距離遠，尤其假日人車擁擠，易延誤礁溪消防分隊救災，林聰池1年多前爭取警察局同意出借四城派出所戶外停救護車，消防局派人輪值，礁溪鄉南側增救護據點，至今救護約200件。吳宏謀前天下午質詢認為，警消兩單位共同使用，民眾洽公受影響，洗澡也要排隊，消防局可以借這麼久嗎？再拖下去，預算都刪掉。

林聰池昨質詢氣到數度捶桌，他說，如果救護據點移走，將近2萬名民眾生命安全誰來顧？警消在四城所每天平均上班共7人、派出所7間馬桶、5間小便斗、2間淋浴間，何需排隊？竟有人拿刪預算來逼警察局。

林聰池說，這位綠營議員當過6屆議員與1屆鄉長，中央同黨執政，應有辦法去中央拿錢回來蓋廳舍，不是為雞毛蒜皮勾纏整年，若強逼救護站遷走，大家走著瞧。吳宏謀不滿說，只是盼兩單位不要混一起，有何錯？議員不要亂講話，不要作秀。

接著兩位議員隔空叫罵，林嗆吳「我爭取很多建設，好膽，你下屆再出來選」；吳嗆林「派人出來跟你選，你也不一定上」。

吳宏謀 警察 議員

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