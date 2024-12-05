宜蘭議員為礁溪四城救護站爆口角 林聰池嗆：誰敢遷救護站走著瞧

宜蘭縣議員林聰池年前爭取在礁溪鄉四城派出所設救護站，發揮功效，昨天吳宏謀議員為避免警消共用空間影響辦公品質，要求警方速請消防局另覓場地；林聰池得知氣炸，今質詢怒嗆，「誰敢要求把救護站遷走，走著瞧」。稍後兩議員爆口角，吳宏謀說，他沒有反對設救護站，別亂講話。

礁溪鄉最南與最北距離遠，尤其假日人車擁擠，易延誤礁溪消防分隊救災，林聰池1年多前爭取警察局同意出借四城派出所戶外停救護車，消防局派人輪值，礁溪鄉南側增救護據點，至今救護約200件。

礁溪吳宏謀議員昨下午質詢警察局，他認為之前就跟警局講過，兩單位共同使用，民眾洽公與員警生活都受影響，洗澡還要排隊，消防局可以借這麼久嗎？看是要蓋或租必須處理，問題嚴重再拖下去，預算都刪掉。

林聰池昨下午得知吳宏謀以居住品質為由，要求遷救護站，氣到傍晚邀警方一起到派出所了解；員警表示並未干擾，消防員也從未在派出所洗澡。

林聰池今天質詢氣到數度捶桌，他說，昨天為這事，警察局預算差點被刪，有議員逼消防局要把救護車移走，如果移走，將近2萬名民眾生命安全誰來顧？議員應該爭取把救護執勤時間延長，而不是逼救護車移走。

他強調，昨天議員講的子虛烏有，警消在四城所每天平均上班共7人、派出所7間馬桶、5間小便斗、2間淋浴間，何需排隊？他照顧民眾性命安全，做對的事，竟有人拿刪預算來逼警察局。

林聰池說，這位綠營議員當過6屆議員與1屆鄉長，中央同黨執政，該大老應有辦法去中央拿錢回來蓋廳舍，不是為雞毛蒜皮勾纏1整年；四城派出所設救護站不但嘉惠礁溪鄉，連壯圍鄉古亭村與宜蘭市新生地區都受益，另行租用救護站擾鄰不可行，在尚未找到其他處所之前，若強逼救護站遷走，大家走著瞧。

民進黨議員謝燦輝及呂惠卿等人緩頰，強調吳宏謀議員是要求消防局尋找更適合場所，不宜把派出所員警與救護站人員擠在一起，並沒有錯，也沒有要刪預算，但問題出在縣消防局未積極辦理，一直拖。

吳宏謀不滿遭人身攻擊，他說，同意支持放救護車，但這是暫時性，只是兩單位不要混一起，有何錯？議員不要亂講話「濠肖」，不要作秀，說他20幾年沒服務沒做事，又怎能獲得民眾支持多屆連任？