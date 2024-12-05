振興花蓮觀光 在地業者推10條食農低碳遊程

接連天災重創花蓮觀光，在地休閒農業業者策劃10條食農及低碳遊程，最低4人就可成行，包括單車旅遊、採摘野菜、金針或製茶等，遊程有不同主題，帶給遊客不同體驗。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說，為輔導縣內休閒農業業者推動食農教育及低碳旅遊，連續3年舉行「體驗活動金質獎競賽」，由評審委員實際走訪，提供優化建議，縣府則會媒合旅行社納入行程安排，增加曝光度。

體驗活動金質獎競賽今天在花蓮火車站前頒獎，評選出前3名、嘉獎及潛力獎。陳淑雯說，無論是否得獎，用意都在輔導業者更精進遊程內容，提供專業建議，讓遊程更具吸引力。

金質獎第1名由花蓮市農會－撒固兒的秘密森林拿下，半天遊程費用新台幣990元，採預約制20人成行，內容包括認識林下經濟展業、走訪撒固兒步道、葉拓蜂蠟布及參訪野菜市集。

花蓮市農會推廣部主任柯惠娟說，這套遊程主打食農教育，讓民眾認識林下經濟作物，實際製作段木木耳，帶回家後等待約3個月就可收成，讓民眾享受生產到食用的過程。

柯惠娟說，撒固兒部落以撒奇萊雅族及阿美族為主，也會帶領遊客走進社區，認識原民傳統野菜，品嚐天然美味。

10條行程分布在花蓮縣內北中南地區，行程約半天至2天不等，費用從990元至1萬1000多元不等，花蓮縣府農業處指出，10條遊程將公布在縣府官網，提供遊客規劃行程。