挺過天災挑戰 花蓮幸福指數大幅躍進非六都全國第二

經濟日報與國泰人壽共同主辦「2024縣市幸福指數大調查」，花蓮縣雖受震災挑戰，但幸福指數大躍進，在全國各縣市排名第4，更是非六都第2名，民調多個項目獲得縣民高度肯定，縣長徐榛蔚親自出席受獎，再次邀請全國民眾到花蓮一遊。

「2024縣市幸福指數大調查」今天下午在台北君品酒店，由經濟日報總編輯費家琪揭曉成績，花蓮縣幸福指數較去年大幅進步6名，在非六都縣市中排名第二。

在政府統計數據表現上，花蓮縣在「空氣品質」與「居住面積」兩項統計指標中表現優異；民調結果，「環境品質」奪冠，「社會聯繫」、「個人安全」、「工作狀況」指標都獲得民眾高度肯定。

今年對花蓮縣來說是充滿挑戰的一年，歷經地震、颱風考驗，仍能得到佳績，讓施政成果與民眾幸福感全面提升，非常不容易。縣長徐榛蔚特別感謝台中市長盧秀燕在地震過後高聲疾呼，各縣市首長都來援助、振興花蓮，「每位縣市首長，都是幸福城市的首要推手」。

徐榛蔚回顧去年，花蓮縣榮獲亞洲最好客城市第一名、世界第二名，創下1400萬觀光人次的亮眼成績，滿懷希望迎向2024年，卻歷經天災挑戰，她特別感謝台中市長盧秀燕在地震過後高聲疾呼，各縣市首長都來援助、振興花蓮，「每位縣市首長，都是幸福城市的首要推手」。

她也謝謝震災後中央的大力支持，以及國民黨黨團總召傅崐萁在立法院為花蓮縣災民爭取到85%的重建經費，讓災民安心重建。

徐榛蔚說，花蓮縣府就是不斷為民眾服務，想辦法替民眾來服務，讓縣民安居樂業。下半年花蓮觀光景氣已逐漸回溫，縣府會持續提升旅遊環境與服務品質，歡迎全國民眾多來花蓮走一走。

經濟日報社長劉永平表示，縣市幸福指數調查至今已邁入第13年，其設計依經濟合作暨發展組織（OECD）的「地區福祉（Regional Well-Being）指數」為基礎，結合政府統計數據與民意調查結果，讓幸福成為一個可衡量的施政指標。