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三大泛舟勝地安農溪充滿大量枯枝、垃圾 宜蘭議員喊「不要擺爛」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
安農溪下游農義橋到大洲橋河段北岸高灘地，出現大量枯枝與部分垃圾未清理乾淨。記者陳敬丰／攝影
安農溪下游農義橋到大洲橋河段北岸高灘地，出現大量枯枝與部分垃圾未清理乾淨。記者陳敬丰／攝影

宜蘭三星鄉安農溪是著名觀光休閒溪流，近日部分高灘地出現垃圾與大量枯枝，疑似是康芮颱風後沖刷下來，由於該溪段恰好處於維管的三不管地帶，過了1個月仍未清理乾淨，議員呼籲相關機關不應「擺爛」，盡快還給民眾乾淨的安農溪。

安農溪又稱電火溪，是蘭陽發電廠排放的尾水道，長17公里，水量穩定豐沛，不僅是台灣3大泛舟地點之一，溪畔的自行車道與綠帶公園也成為遊客、居民放鬆休憩的好去處。目前安農溪的主管機關為水利署第一河川分署，委託安農溪總體發展協會維護環境。

縣議員陳文昌發現，安農溪下游農義橋到大洲橋的數百公尺河段，北岸高灘地出現大量堆積的雜支、人工垃圾，懷疑是康芮颱風時漂流而來，樹木也有傾斜與掛支狀況，可見颱風過後的復原工作並未到位，「滿目瘡疤」；安農溪即將迎來落羽松轉黃，盼在最美時節恢復河畔美景。

陳文昌指出，安農溪由一河分署委託安農溪總體發展協會維管，再分配各河段附近的社區組成志工團隊定期清潔；久未清理的農義橋到大洲橋河段，恰好屬於沒有社區負責的三不管地帶，但主管機關也不該「擺爛」，不管是一河分署還是安農溪總體協會，都應積極維管。

一河分署表示，會盡快聯繫安農溪總體協會，請對方清理完畢，若有困難，分署也會提供必要協助。

記者致電安農溪總體協會數次，截至截稿未獲回應。

安農溪部分河段北岸高灘地出現大量漂流枯枝，影響整體景觀，卻無人清理。記者陳敬丰／攝影
安農溪部分河段北岸高灘地出現大量漂流枯枝，影響整體景觀，卻無人清理。記者陳敬丰／攝影
安農溪又稱電火溪，是蘭陽發電廠的尾水道，水量豐沛穩定，是當地有名的休閒遊憩場所。記者陳敬丰／攝影
安農溪又稱電火溪，是蘭陽發電廠的尾水道，水量豐沛穩定，是當地有名的休閒遊憩場所。記者陳敬丰／攝影
縣議員陳文昌懷疑，這些枯枝是康芮颱風帶來，過了1個月都還沒清理乾淨，呼籲主管機關不要擺爛。記者陳敬丰／攝影
縣議員陳文昌懷疑，這些枯枝是康芮颱風帶來，過了1個月都還沒清理乾淨，呼籲主管機關不要擺爛。記者陳敬丰／攝影

主管 安農溪 康芮颱風

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