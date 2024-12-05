三大泛舟勝地安農溪充滿大量枯枝、垃圾 宜蘭議員喊「不要擺爛」

宜蘭三星鄉安農溪是著名觀光休閒溪流，近日部分高灘地出現垃圾與大量枯枝，疑似是康芮颱風後沖刷下來，由於該溪段恰好處於維管的三不管地帶，過了1個月仍未清理乾淨，議員呼籲相關機關不應「擺爛」，盡快還給民眾乾淨的安農溪。

安農溪又稱電火溪，是蘭陽發電廠排放的尾水道，長17公里，水量穩定豐沛，不僅是台灣3大泛舟地點之一，溪畔的自行車道與綠帶公園也成為遊客、居民放鬆休憩的好去處。目前安農溪的主管機關為水利署第一河川分署，委託安農溪總體發展協會維護環境。

縣議員陳文昌發現，安農溪下游農義橋到大洲橋的數百公尺河段，北岸高灘地出現大量堆積的雜支、人工垃圾，懷疑是康芮颱風時漂流而來，樹木也有傾斜與掛支狀況，可見颱風過後的復原工作並未到位，「滿目瘡疤」；安農溪即將迎來落羽松轉黃，盼在最美時節恢復河畔美景。

陳文昌指出，安農溪由一河分署委託安農溪總體發展協會維管，再分配各河段附近的社區組成志工團隊定期清潔；久未清理的農義橋到大洲橋河段，恰好屬於沒有社區負責的三不管地帶，但主管機關也不該「擺爛」，不管是一河分署還是安農溪總體協會，都應積極維管。

一河分署表示，會盡快聯繫安農溪總體協會，請對方清理完畢，若有困難，分署也會提供必要協助。