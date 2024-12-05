台東縣府偕卡夫龍安文化園區 共築南島文化交流願景

台東縣長饒慶鈴今天與排灣族卡夫龍安文化園區簽署合作意向書，宣示雙方將攜手推動文化復振，以及南島文化國際交流的願景。

台東南迴線歷坵部落排灣族卡夫龍安家族與壢坵部落族人，今天以傳統歌謠歡迎饒慶鈴率領縣府團隊，饒慶鈴與園區負責人施雄偉簽約後並互贈友誼紀念物。

饒慶鈴致詞表示，縣府團隊今年4月參訪「排灣族卡夫龍安文化園區」，感佩園區負責人施雄偉在個人事業有成後，對於復振排灣族文化，以及積極促進並提升故鄉壢坵部落與周邊經濟發展所做的努力。

因此，縣政團隊決定與園區攜手合作，將以「排灣族卡夫龍安文化園區」作為國際交流合作場域，推動台東縣南島文化與國際對話接軌；期待在豐富完整排灣文化建置下，未來成為原民文化復振、國際永續生態旅遊與產業交流傳習場域，打造縣內國際永續旅遊示範區。

台東縣政府表示，為完整建置並落實推動卡夫龍安南島文化交流園區，縣政府整合地方意見與需求，目前正施工興建3座傳統建物，包括男祭司、女巫師及穀倉保種中心；今天也特別舉行施工祈福儀式，希望透過重建過去老人家們居住的傳統建築與家屋，讓民眾看見過去順應自然的傳統生存智慧，成為後代子孫們學習傳統文化知識及培育場域。

卡夫龍安文化園區坐落於歷坵部落，而部落今年為縣府試辦部落共管計畫之一，透過共管模式，期望族人結合園區文化復振目標，以傳統文化管理土地及自然資源的方式，持續維持生活並延續文化，展現部落與自然共生智慧。

台東縣縣府原住民族行政處表示，施雄偉長年於斐濟、澳洲及紐西蘭經商，近年回鄉追尋人生最初的夢，一磚一瓦復刻自己印象中的卡夫龍安部落。