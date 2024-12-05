Hello Taitung專刊 外籍人士訴說在台東故事

台東縣政府為外籍人士量身打造的外語刊物「Hello Taitung」，最新一期已出刊，主題為「療癒的台東」，由幾名外籍人士訴說他們在台東的故事。

為了讓在台灣的外籍人士能夠更深度地了解台東的多元文化及生活，台東縣政府創辦專為外籍人士量身打造的外語刊物「Hello Taitung」，一年發行2期，每期選擇一個主題，邀請居住在台東的外籍朋友們，撰文分享在台東生活的真實樣貌。

負責的台東縣政府國際發展及計畫處國際推廣科員吳亞馨今天告訴中央社記者，最新一期第8刊已出爐，主題為「Chill in Taitung療癒的台東」，從幾位在台東生活的外籍朋友經驗中，看到了台東是如何帶給他們放鬆，甚至療癒的能量。

她說，主編克魯克（Steven Crook）表示，這本刊物裡的每個作者的故事都關於勇氣，遠離家鄉，接受隨之而來的不確定性。許多人或許以為政府刊物就只是童話般的宣傳，但從本刊作者們真誠的故事中可以發現並非如此。他們提到在台東生活可能會遇到的情況，但也表達台東對他們無可取代的深刻連結和意義。

吳亞馨表示，這期「Hello Taitung」封面人物有來自美國的凱文（Kevin），因為對武術和中文學習的熱情來到台灣已有20多年。由於台東的環境之美，終於在去年驅使凱文從台南移居池上，他利用天然山泉水製作康普茶，並在空閒時持續練習武術。在大自然的包圍下，他感到自己變得更年輕了。

還有來自德國的艾南（Enan）分享他移居台東後的生活感想，透過茶，他尋得高壓工作間隙中的一絲平靜，從而決定以推廣環境永續的茶葉及靜心的方法為志業。夫妻二人目前以台東為基地，持續探索包括台東在內的台灣各地好茶，並不定期舉辦茶席活動。

國際發展及計畫處長曹劍秋表示，「Hello Taitung」外語專刊自110年發行後，到今年連續第4年，一共發行8刊，每次發行出刊會寄給各國的駐台使館及代表處，很多駐台館處給予正面肯定，因為很少有這樣一本針對外國人撰寫的刊物，連台東的業者、學校師生也很喜愛。

他說，每次邀請在台東生活的外籍人士撰文，也不侷限於英語系國家的外國人，這些撰文作者，都是以他們最實際在台東的生活經驗，向更多外國朋友介紹台東獨特的「慢生活」與「慢經濟」。