快訊

香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「不舒服」 曝2年前女兒曾獻唱給劉家昌

一旦用餐結束就需妥善儲存 專家揭剩菜可以在冰箱裡保存多久

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

連結台東縱谷與東海岸生活圈 長濱幸福巴士新路線通車

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣最北的長濱鄉「幸福巴士」服務再升級，公路局與縣府、公所合作，新增「玉長跨域生活線」路線今通車，滿足兩地居民交通往返需求。圖／台東縣政府提供
台東縣最北的長濱鄉「幸福巴士」服務再升級，公路局與縣府、公所合作，新增「玉長跨域生活線」路線今通車，滿足兩地居民交通往返需求。圖／台東縣政府提供

台東縣最北的長濱鄉「幸福巴士」自2019年上路後，帶給居民全新的公共運輸服務，今年服務再升級，公路局與縣府、公所合作，新增「玉長跨域生活線」路線，滿足兩地居民交通往返需求，不僅每周2天固定班，還有3天預約班，成為東海岸一條有溫度的跨縣市路線。居民開心說「省半個台灣車程」。

長濱鄉公所表示，「玉長跨域生活線」由公路局補助核定補助528餘萬元挹注營運缺口，購置全鄉首輛乙類無障礙中型巴士，路線除行駛鄉內部落15處站點，還經過台30線玉長公路至花蓮玉里鎮市區，居民可到慈濟醫院、榮民醫院及玉里鎮公有零售市場，就醫、採買、洽公都相當便捷、安全。

2019年長濱鄉「幸福巴士」上路至今，已服務超過3萬人次，但僅限於長濱市區，欲前往更遠的台東市就必須花更長的時間，因此，公所提升鄉親行的便利，向公路局申請公路公共運輸服務升級計畫獲核定補助528萬餘元經費，這個計畫就是新增一條橫跨台東與花蓮的玉長跨域生活線，並於今天舉辦通車。

通車典禮由縣府秘書潘淑芳，鄉長李光蘭及公路局等官員出席，活動由樟原國小森巴鼓表演開啟序幕，接著文健站長輩帶來朝氣蓬勃健康操表演，充分展現在地居民的活力及文化特色。

「走玉長公路有差！不用繞半個台灣。」陳姓鄉民說，若真的要去花蓮的話，無論從北的豐濱，還是走南到東河走台23線，路程都要3個小時以上，更別說到台東市區走台9線，真的折騰人。另72歲張姓阿嬤說，部落幾乎都是和她一樣的老人家，出門真的很需要大眾交通運輸工具，搭乘的人雖不多，但車次要不嫌少。

公路局高雄區監理所表示，該路線每周二及周四固定行駛2班次，另提供預約班次每週一、三、五行駛2班次；公路局自2016年起，在全國推動「幸福巴士」政策，花東地區更列為重點推動區域，目前台東縣已有12個鄉鎮市有幸福巴士及小黃服務，未來，依需求持續新增路線，讓公共運輸普及到縣內的各個鄉鎮部落。

台東縣最北的長濱鄉「幸福巴士」服務再升級，公路局與縣府、公所合作，新增「玉長跨域生活線」路線今通車，滿足兩地居民交通往返需求。圖／台東縣政府提供
台東縣最北的長濱鄉「幸福巴士」服務再升級，公路局與縣府、公所合作，新增「玉長跨域生活線」路線今通車，滿足兩地居民交通往返需求。圖／台東縣政府提供

台東 巴士 花蓮

延伸閱讀

爭取6年 台61線苗栗苑裡鎮房裡完整交流道案有條件通過

宜蘭鐵道通車百年 蒸機女王與百年前首發列車同時間進站

獨／南迴9420「鹿小愛」生日前夕遭竊 ！遊客罵翻：這也要偷

蘇花改中仁隧道雨大易淹水 公路局封閉1個月施工改善

相關新聞

連結台東縱谷與東海岸生活圈 長濱幸福巴士新路線通車

台東縣最北的長濱鄉「幸福巴士」自2019年上路後，帶給居民全新的公共運輸服務，今年服務再升級，公路局與縣府、公所合作，新...

康芮重創中橫東段 搶修1個月今起恢復日間5次放行措施

康芮颱風侵襲後，台8線中橫公路東段多處坍方、路基損壞，公路局太魯閣工務段團隊搶修1個月，完成坍方清除及路基缺口防護，今天...

站齡逾25年十三股抽水站獲公共工程金質獎 宜蘭連6年奪7座獎

行政院公共工程委員會第24屆公共工程金質獎公布獲獎名單，宜蘭縣政府水利資源處以站齡超過25年的「十三股抽水站」報名參賽，...

謝國樑年花3千萬養SBL籃球隊 議長童子瑋提醒：錢花在刀口上

基隆市府將引進SBL成立基隆在地籃球隊，明年起每年編列3千萬，要執行3年，預算3日獲議會通過。不過，議長童子瑋在臉書貼文...

每小時183元 基隆啟動區區有臨托服務

基隆市政府昨宣布啟動「區區有臨托」服務，6個行政區的親子館及中正區基隆祖孫館，能接受雙薪家庭、臨時有事或特殊狀況家長預約...

花蓮環保餐具清洗中心 明年5月營運

花蓮環保餐具清洗中心明年5月運作，減少一次性餐具使用，1天8小時可洗2萬至2.5萬組碗筷，若是瓷器則可洗約3萬組。議員質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。