連結台東縱谷與東海岸生活圈 長濱幸福巴士新路線通車

台東縣最北的長濱鄉「幸福巴士」自2019年上路後，帶給居民全新的公共運輸服務，今年服務再升級，公路局與縣府、公所合作，新增「玉長跨域生活線」路線，滿足兩地居民交通往返需求，不僅每周2天固定班，還有3天預約班，成為東海岸一條有溫度的跨縣市路線。居民開心說「省半個台灣車程」。

長濱鄉公所表示，「玉長跨域生活線」由公路局補助核定補助528餘萬元挹注營運缺口，購置全鄉首輛乙類無障礙中型巴士，路線除行駛鄉內部落15處站點，還經過台30線玉長公路至花蓮玉里鎮市區，居民可到慈濟醫院、榮民醫院及玉里鎮公有零售市場，就醫、採買、洽公都相當便捷、安全。

2019年長濱鄉「幸福巴士」上路至今，已服務超過3萬人次，但僅限於長濱市區，欲前往更遠的台東市就必須花更長的時間，因此，公所提升鄉親行的便利，向公路局申請公路公共運輸服務升級計畫獲核定補助528萬餘元經費，這個計畫就是新增一條橫跨台東與花蓮的玉長跨域生活線，並於今天舉辦通車。

通車典禮由縣府秘書潘淑芳，鄉長李光蘭及公路局等官員出席，活動由樟原國小森巴鼓表演開啟序幕，接著文健站長輩帶來朝氣蓬勃健康操表演，充分展現在地居民的活力及文化特色。

「走玉長公路有差！不用繞半個台灣。」陳姓鄉民說，若真的要去花蓮的話，無論從北的豐濱，還是走南到東河走台23線，路程都要3個小時以上，更別說到台東市區走台9線，真的折騰人。另72歲張姓阿嬤說，部落幾乎都是和她一樣的老人家，出門真的很需要大眾交通運輸工具，搭乘的人雖不多，但車次要不嫌少。

公路局高雄區監理所表示，該路線每周二及周四固定行駛2班次，另提供預約班次每週一、三、五行駛2班次；公路局自2016年起，在全國推動「幸福巴士」政策，花東地區更列為重點推動區域，目前台東縣已有12個鄉鎮市有幸福巴士及小黃服務，未來，依需求持續新增路線，讓公共運輸普及到縣內的各個鄉鎮部落。