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康芮重創中橫東段 搶修1個月今起恢復日間5次放行措施

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
公路局太魯閣工務段團隊搶修1個月，中橫東段因康芮造成的邊坡坍方、路基缺口已搶修完成，即日起恢復原有日間5次放行措施。圖／公路局提供
公路局太魯閣工務段團隊搶修1個月，中橫東段因康芮造成的邊坡坍方、路基缺口已搶修完成，即日起恢復原有日間5次放行措施。圖／公路局提供

康芮颱風侵襲後，台8線中橫公路東段多處坍方、路基損壞，公路局太魯閣工務段團隊搶修1個月，完成坍方清除及路基缺口防護，今天起不分平假日恢復每天日間5次放行，晚間6時30分夜間封閉管制措施。

康芮大雨造成立霧溪溪水暴漲，中橫天祥以東多處路段邊坡坍方、路基及護欄損壞，上月5日雖搶通，考量復建需求，中橫東段大禹嶺至閣口（110.1K至184.5K）由原本每天日間放行5次，縮減為3次，晚間6時30分起夜間封路管制。

太魯閣工務段表示，目前沿線道路坍方已經清除完成，路基缺口也做好防護，經與大天祥地區住民、相關單位討論，決定12月起恢復原有每天5次的日間放行措施。

東段管制分成兩部分，關原至天祥（114.6K~167.7K）今天起每天朝巡確認後，清晨6時至下午4時30分採機動交管，夜間封閉。

天祥至太魯閣閣口 （167.7K~184.5K）日間5時段放行，放行時間為上午7時至8時、10時、中午12時至下午1時、下午3時及下午5時至5時30分，其中上午10時、下午3時兩個放行時段，放行前抵達管制站車輛原則上全數放行，夜間封閉管制；太魯閣口至長春隧道維持分流通行措施。

太魯閣工務段提醒，往返大禹嶺至閣口的用路人務必留意管制時間，大禹嶺往東至太魯閣口最遲要在下午5時前抵達天祥，閣口往西到大禹嶺，最晚則要利用太管處砂卡礑隧道東口管制點的下午3時時放行時段前往，以免錯過最後放行時間。

公路局太魯閣工務段邀集相關單位、在地居民討論後，決定今天起中橫東段恢復原本日間5次放行時段，夜間仍封路管制。圖／公路局提供
公路局太魯閣工務段邀集相關單位、在地居民討論後，決定今天起中橫東段恢復原本日間5次放行時段，夜間仍封路管制。圖／公路局提供

中橫公路 太魯閣 康芮颱風

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