站齡逾25年十三股抽水站獲公共工程金質獎 宜蘭連6年奪7座獎

行政院公共工程委員會第24屆公共工程金質獎公布獲獎名單，宜蘭縣政府水利資源處以站齡超過25年的「十三股抽水站」報名參賽，獲評「公共設施維護管理獎」佳作，創下宜蘭連續6年榮獲7座金質獎佳績。

根據水資處統計，縣府從108年起即以「宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站新建工程」獲獲得金質獎肯定，109年以「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」及「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」，110年以「宜蘭地區水資源回收中心」獲「公共設施維護管理獎」，111年以「頭城鎮砂仔港2號抽水站新建工程」，112年再以「宜蘭縣壯圍抽水站及分洪道工程」連續獲獎。

今年把站齡超過25年的「十三股抽水站」報名挑戰金質獎「公共設施維護管理獎」項目，以落實站內維護設備保養延壽、定期更新設施、創新科技強化防災安全等獲得委員肯定。

水資處表示，該站自民國88年完工迄今，25年來發揮防災減災核心功能，擔任保護壯圍鄉新社村、古亭村等社區民眾生命財產安全。縣府委託廠商對於站內機組設施進行定期維護保養，藉由每周、月等例行性維護檢查及測試運轉，及每年3月實施年度大保養，設備完善且延長壽命，近年再結合科技監控設施，即時掌握抽水機運轉訊號及易淹水區狀況，提高機動應變能力。

水資處說，該站建築物等土木構造雖已逾25年，縣府陸續編列預算把抽水機組等全數更新為科技與環保最新設備，提升抽水量能及節能，並降低對週邊環境影響，同時也把屋頂吊裝孔鐵蓋更改為玻璃採光罩，增加採光及減少電費支出，更符合減碳永續施政目標。