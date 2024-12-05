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謝國樑年花3千萬養SBL籃球隊 議長童子瑋提醒：錢花在刀口上

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
議長童子瑋在臉書貼文向市長謝國樑喊話，「這3千萬請你花在刀口上」。圖／取自童子瑋臉書
議長童子瑋在臉書貼文向市長謝國樑喊話，「這3千萬請你花在刀口上」。圖／取自童子瑋臉書

基隆市府將引進SBL成立基隆在地籃球隊，明年起每年編列3千萬，要執行3年，預算3日獲議會通過。不過，議長童子瑋在臉書貼文向市長謝國樑喊話，「這3千萬請你花在刀口上」，城市球隊當然有吸引力，但現實是基層環境不夠好，就算有球隊，也很難培養出長期的人才。

基隆市府將引進SBL成立基隆在地籃球隊，讓基隆的籃球選手可以繼續留在基隆打球，明年在教育基金編列3千萬補助，預計3年共要花9千萬，日前議會藍綠議員爭論不休，但最後預算仍過關。

市府在教育基金編列3千萬元，引進SBL成立在地籃球發展，希望透過城市球隊結合專業職業等級的選手及教練資源，協助提升基隆市學校籃球競技實力，深耕在地籃球發展。

不過，被視為民進黨下屆市長最熱門人選的議長童子瑋，在臉書貼文請市長將這3千萬花在刀口上，指籃球很熱血，但要讓基隆籃球真的發展起來，最重要的還是從基層先做起，把基礎打穩了，才有資格談城市籃球隊伍。

童子瑋表示，基隆天氣多變，戶外球場下雨就沒辦法使用，愛打籃球的孩子去哪？風雨球場不夠用，基層訓練環境怎麼可能提升？多建風雨球場，不只為了籃球，也讓基隆的運動人口都能受益，這才是真正的支持體育發展。孩子的運動練習場地，就是他們的未來。

童子瑋點出目前發展困境，他說，現在校園設施已經跟不上需求，例如有冠軍實力的銘傳國中，打球的地方都不夠安全，要如何能好好發揮潛力？更別說國小端缺乏專任教練、訓練資源不足，這些都是現實問題，必須一步一步解決。

「城市球隊當然有吸引力，但現實是，基層環境不夠好，就算有球隊，也很難培養出長期的人才。」童子瑋表示，基層穩了，才有天分冒出來，才能有真正屬於基隆的籃球故事。

童說，先讓基隆的孩子能有好的場地、好的設備、好的機會去提升自己，從風雨球場、校園環境做起，把資源用在刀口上，對基隆籃球發展才是真正有幫助。他要請市政府謹慎思考教育基金的使用規劃，不能只拚一時的風光，要讓基隆的籃球發展真正穩扎穩打，基隆的籃球熱血不怕雨，怕的只是基礎不夠穩。

市長謝國樑說，引進SBL成立基隆在地籃球隊，就是要讓基隆的籃球選手可以繼續留在基隆打球，但每年不見得要花到3千萬，可以有外界企業的贊助，也可以有門票及周邊商品的收入，每年的負擔就可以降低。

議長童子瑋在臉書貼文向市長謝國樑喊話，「這3千萬請你花在刀口上」。圖／取自童子瑋臉書
議長童子瑋在臉書貼文向市長謝國樑喊話，「這3千萬請你花在刀口上」。圖／取自童子瑋臉書

SBL 基隆 童子瑋 籃球 謝國樑 體育

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