花蓮環保餐具清洗中心 明年5月營運

花蓮環保餐具清洗中心明年5月運作，減少一次性餐具使用，1天8小時可洗2萬至2.5萬組碗筷，若是瓷器則可洗約3萬組。議員質疑排放廢水問題，環保局指出，會過濾油脂、食物殘渣再排放，廢棄物會另外處理。

清洗中心位於花蓮市民心段，建築面積1150.85平方公尺，清洗設備包括洗碗機、蒸汽鍋爐、烘乾櫃、油脂截留槽等，預估每年可減少約30萬個一次性餐具，減少約164公噸廢棄物，也能少約4萬3500公斤碳排放量。

環保局指出，環境部2030年全面禁用一次性餐具，為促進花蓮餐飲業者使用環保餐具，花費1千多萬元購置約24萬件餐具，目前有17家餐飲業者借用3630件環保餐具，以東大門攤商為主，中心採民間營運的OT模式。

花蓮縣議會財政小組昨考察，議員胡仁順質疑，清洗中心的排水是否造成汙染等。環保局指出，排水只要超過100噸就要列管，清洗中心最大量為30噸，等於不用列管，與一般的流放水一樣排放，會在中心截流過濾油脂、食物殘渣再排放，廢棄物會另外處理。

議員楊華美表示，如果OT模式不可行，等於清洗中心立刻變成廢墟，未來清洗中心的市場在哪裡？

環保局表示，大部分OT可行是因為最短20年，最長可到50年，時間拉長廠商也能獲利，清洗中心不是只有清洗，未來周邊可以作環境教育場所，也能跟鄰近的消防防災中心合作，甚至能在旁邊開個便利商店等，十分彈性。