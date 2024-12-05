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每小時183元 基隆啟動區區有臨托服務

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市政府昨宣布啟動「區區有臨托」政策，7個行政區都有定點為雙薪家庭、臨時有事或特殊狀況家長提供預約臨托服務。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府昨宣布啟動「區區有臨托」政策，7個行政區都有定點為雙薪家庭、臨時有事或特殊狀況家長提供預約臨托服務。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府昨宣布啟動「區區有臨托」服務，6個行政區的親子館及中正區基隆祖孫館，能接受雙薪家庭、臨時有事或特殊狀況家長預約臨托，以法定最低工資每小時183元收費，讓育有6個月至6歲孩子的家長，育兒之路走得更輕鬆。

基隆市安樂親子館去年先開辦臨托服務，另外6個行政區昨跟進，分別是位在中正區的基隆祖孫館和七堵、西定、暖暖、仁愛、信義親子館。有臨時托育需求的家長，可以在送托日的前2個工作天的上班時段打電話，或是透過線上預約申請。每個時段最多收托4名兒童，每名托育員照顧不超過2名兒童。

副市長邱佩琳說，定點臨托服務是基隆推動托育政策重要一環，希望減輕家庭照護壓力，提升家長生活品質，鼓勵家長善加利用，市府希望藉由這項服務，讓家長在工作與育兒間找到平衡，育兒之路有後盾。

兒少處長林麗蟬表示，基隆臨托時間每次最少2小時，家長可彈性選擇，滿足臨時遇會議、加班或突發狀況的家長，頗受好評。

家長江筑涵說，她和丈夫都是上班族，沒有親友在身旁當後援，除了保母沒有更信任的人。得知安樂親子館有臨托服務，體驗後發現環境很不錯。小孩起初有一點分離焦慮，但是經專業保母引導孩子適應環境，讓她很安心。

基隆 托育 親子

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基隆啟動區區有臨托服務 保母費收最低工資每小時183元

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