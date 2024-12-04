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基隆辦復古「夜總會」 打造身心障礙及陪伴者華麗派對

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天舉辦「身障年華・絕代風華」身障舞會暨表揚活動，打造專屬身心障礙者及陪伴者的華麗派對。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「身障年華・絕代風華」身障舞會暨表揚活動，打造專屬身心障礙者及陪伴者的華麗派對。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府今天舉辦「身障年華・絕代風華」身障舞會暨表揚活動，以復古華麗的「夜總會」為主題，結合音樂表演、頒獎典禮與創意走秀，吸引300多位身心障礙者及陪伴者參加，共享專屬他們的華麗派對。

聯合國大會1992年通過決議，每年12月3日為國際身心障礙者日。基市府今年規畫一系列活動，重頭戲是今天在基隆長榮桂冠彭園會館舉辦的身障舞會暨表揚活動。

基隆市長謝國樑今天以一身復古紳士裝出席活動，他說，市府長期致力推動友善的社會福利政策，包括有愛店家計畫、視障者外出陪伴服務，明年將推出無障礙交通預約平台，期待讓身心障礙朋友在生活中感受到更多便利與關懷。市府將持續努力，以創新政策提升身心障礙市民在食衣住行育樂各方面的照顧。

基隆市議長童子瑋表示，今天是他擔任議員以來參加過辦得最好的身障團體活動，感謝市府重視身心障礙團體。今天搭建的不只是身心障礙朋友展現風采的舞台，也是充滿人情味，彼此支持的聚會。身障朋友展現的勇氣和才華，讓大家看見人生的無限可能，感謝大家用行動告訴眾人，生命的舞台永遠屬於勇敢追夢的人。

社會處長楊玉欣說，「沒有障礙的人，只有障礙的環境」，呼籲社會以更包容的態度接納身心障礙者。社會處會推動更多元的無障礙服務，落實平權精神，並感謝各協會、企業及照顧者的支持，期盼未來能共同打造一個更友善、更共融的基隆。

今天的活動安排創意走秀橋段，由身心障礙團體組隊，透過復古風、日式、法式及埃及風等服飾裝扮，在舞臺上展現自信與個人魅力，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

市府今天也表揚6名傑出身心障礙人士、2名模範照顧者、13名績優身障服務人員、6名績優就業身心障礙者，以及7個進用身心障礙者績優機關、1個友善職場單位及1個身障支持性就業計畫評鑑優等單位，肯定他們在不同領域的貢獻與努力。

社會處表示，市府將以今年「舞動不凡身障派對」為起點，展現身心障礙者的潛能與風采，為身障朋友與社會搭建更多交流與理解的橋樑，展現基隆在推動身障平權與包容社會上的努力，期盼讓每位身心障礙者都能自在參與社會，共創有愛城市的美好未來。

基隆市政府今天舉辦「身障年華・絕代風華」身障舞會暨表揚活動，打造專屬身心障礙者及陪伴者的華麗派對。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「身障年華・絕代風華」身障舞會暨表揚活動，打造專屬身心障礙者及陪伴者的華麗派對。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「身障年華・絕代風華」身障舞會暨表揚活動，打造專屬身心障礙者及陪伴者的華麗派對。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「身障年華・絕代風華」身障舞會暨表揚活動，打造專屬身心障礙者及陪伴者的華麗派對。記者邱瑞杰／攝影

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