宜蘭縣婦女生育補助 114年起每胎調高至1.8萬元

宜蘭縣政府社會處今天表示，明年起縣內婦女生育補助每胎調高至新台幣1.8萬元，地方鄉鎮市公所還加碼生育補助，全縣以南澳鄉最高，每胎3.6萬元。

社會處指出，有鑑於少子女化問題，縣內婦女生育補助在民國111年以前，每胎1萬元，為提高生育率並比較外縣市津貼後，縣府於去年提高金額到每胎1.2萬元，今年更調整為1.5萬元；隨著物價指數調升，為落實照顧婦幼，津貼確實有調高必要，因此明年度將再調高至1.8萬元，並提供每人每胎產檢交通費2000元，期望透過調高補助，提升生育率。

社會處表示，除有縣府生育補助外，目前設籍在縣內各鄉鎮市公所達1年以上者，也能依各公所規定領到加碼津貼；在宜蘭縣12鄉鎮市中，以南澳鄉的生育補助最高，每胎3萬6000元，其次為頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉及五結鄉的第1胎2萬元。