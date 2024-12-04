基隆啟動區區有臨托服務 保母費收最低工資每小時183元

基隆市政府今天宣布啟動「區區有臨托」服務，6個行政區的親子館及中正區基隆祖孫館，都能接受雙薪家庭、臨時有事或特殊狀況家長預約臨托，並以法定最低工資每小時183元收費，讓6個月到6歲孩子的家長，育兒之路走得更輕鬆。

基隆市安樂親子館去年先開辦臨托服務，另外6個行政區今天跟進，分別是位在中正區的基隆祖孫館和七堵、西定、暖暖、仁愛、信義親子館。有臨時托育需求的家長，可在送托日的前2個工作天的上班時段打電話，或是線上（https://www.beclass.com/rid=294dad76731bfe30ab38）預約申請。每個時段最多收托4名兒童，每名托育員照顧不超過2名兒童。

基隆市副市長邱佩琳說，定點臨托服務是基隆推動托育政策重要一環，希望減輕家庭照護壓力，提升家長生活品質，歡迎家長善加利用，市府希望藉由這項服務，讓家長在工作與育兒間找到平衡，讓育兒之路更加輕鬆。

兒少處長林麗蟬表示，詢問曾申請臨托服務家長的意見，他們認為相當便利，能更靈活應對工作和生活狀況，不用擔心孩子的照護問題。基隆臨托時間每次最少2小時，家長可彈性選擇，專為臨時會議、加班或突發狀況設計，廣受家長好評。

基隆政策推廣大使楊寶楨指出，親子館和祖孫館有開辦非常多、非常優質的免費課程，現在又多了臨時托育的服務。以後在遇到臨時的事情，找不到地方顧孩子的時候，可以預約臨托服務，相信能讓基隆的家長覺得超級幸福。