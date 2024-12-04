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五月天加碼玉里場開唱 旅宿住房率達6成迎粉絲

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
五月天「2024 Just Love It ! 一路向東」公益演唱會改至明年1月18、19日舉行，相信音樂今天驚喜宣布玉里站多加碼1個場次。圖／翻攝相信音樂臉書
五月天「2024 Just Love It ! 一路向東」公益演唱會改至明年1月18、19日舉行，相信音樂今天驚喜宣布玉里站多加碼1個場次。圖／翻攝相信音樂臉書

五月天「2024 Just Love It ! 一路向東」公益演唱會原預定11月2、3日在花蓮舉行，卻受到康芮颱風影響延期，改至明年1月18、19日重新出發。今天除了宣布歌手卡司外，更驚喜宣布玉里站多加碼1個場次。花蓮旅宿業者說，目前開唱日住房率都有6成，歡迎粉絲住宿遊花蓮。

相信音樂今天在臉書貼文，指出高雄站1月17日開跑，玉里站、花蓮站1月18日至19日嗨唱2天，15組卡司包括五月天、任賢齊、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、家家、白安、麋先生、BOOM！怪物星人及黃霆睿，雖然少了原本的劉若英，不過任賢齊將出席與大家同樂。

但1月18日花蓮場，Energy成員坤達因已有個人工作行程，將缺席該場演出，由Energy其他4名團員牛奶、書偉、阿弟、Toro參與；玉里站將舉辦2天「一路有禮」園遊會。

花蓮民宿協會理事長林徐則鈾說，由於演唱會免費入場，場地周邊的蛋黃區住房率已有6成，其他地區低於6成，玉里鎮也有5成住房率，歡迎大家聽演唱會之餘，到花蓮觀光。

五月天公益演唱會明年1月18、19日舉行，有許多歌手參與演唱。圖／翻攝相信音樂臉書
五月天公益演唱會明年1月18、19日舉行，有許多歌手參與演唱。圖／翻攝相信音樂臉書

Energy 演唱會 花蓮

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