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台東光祭融合藝術與自然 7日落幕已逾6萬人次參觀

中央社／ 台東縣4日電
以莉·高露。聯合報系記者王聰賢／攝影
以莉·高露。聯合報系記者王聰賢／攝影

為期45天的台東光祭即將在7日落幕，當晚將由藝人以莉．高露用溫暖歌聲陪伴謝幕；台東縣政府呼籲民眾抓住最後機會體驗光藝術之美，錯過了就須再等1年。

台東縣政府文化處藝文推廣科長廖蕭龍笙今天告訴中央社記者，今年第3屆「台東光祭」，展區分布於知本勇男橋兩側，光影藝術結合自然景觀，讓遊客穿梭於溪谷與樹林間。今年以光雕藝術重塑勇男橋，成為知本新地標。

他說，台東光祭自10月26日晚間於知本溫泉區開幕以來，截至11月底，已吸引超過6萬人次參觀。開幕前，颱風山陀兒搶先「觀展」，展出期間又遭遇颱風康芮與天兔連番來襲，導致部分作品受損，不得不休展數日。

廖蕭龍笙表示，為期45天光祭展期，包含鐵花村移動光影表演、忠義堂展區「食光旅人市集」、洄瀾舞集帶來的舞蹈文化體驗、星空草原上的露天星空電影院等多元活動，都讓光祭成為融合藝術、自然與在地文化的盛會。

他表示，光祭展期7日落幕，當天傍晚6時在勇男橋紀念碑公園舉行謝幕活動，將有知本國中樂舞文創實驗班將帶來精彩舞蹈演出，大提琴家蘇瓦那以悠揚樂音烘托氛圍，壓軸演出則由原住民歌手以莉．高露獻唱，以溫暖歌聲為活動畫下句點；此外，現場將限量發放400份「日月星辰小提燈」，送完為止，歡迎民眾提早入場參加這場充滿藝術與溫馨的夜晚盛會。

台東 颱風

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