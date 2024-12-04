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迎2025第一道曙光 太平山元旦上午3時開園...7地點最好

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣太平山國家森林遊樂區是北台灣賞日出絕佳景點，明年元旦將提前至上午3時開園。圖／林業保育署宜蘭分署提供
宜蘭縣太平山國家森林遊樂區是北台灣賞日出絕佳景點，明年元旦將提前至上午3時開園。圖／林業保育署宜蘭分署提供

宜蘭太平山國家森林遊樂區是北台灣賞日出著名景點，林業保育署宜蘭分署宣布，2025年1月1日為了讓民眾迎接新年第一道曙光，上午3時開園，太平山莊販賣部與雲海咖啡館也會提早到7時營業；園內7處地點最適合賞日，歡迎民眾上山觀景。

宜蘭分署指出，1月1日日出時間約於上午6時半到6時50分之間，太平山平日開園時間是上午6時，由於每年元旦都會湧進大量遊客觀日，如今年就有2000多人上山，為了方便民眾，明年1月1日會提早開園，此外販賣部與咖啡館也提早營業，遊客觀賞完日出可以就地休息吃早餐。

宜蘭分署表示，若天氣良好，太平山有7處景點適合賞日分別是太平山莊觀景平台、蹦蹦車站起點月台、原太平山俱樂部觀景平台、翠峰景觀道路14K觀日台、翠峰湖環山步道0.8K觀湖平台、翠峰湖環山步道3K、望洋山步道終點觀景台；上述景點不僅有日出，還能觀賞雲海和山景。

不過翠峰湖景觀道路路幅較小，宜蘭分署為了維持交通順暢，當天上午3時到9時間實施單向通行交通管制，太平山往翠峰湖方向6時半後禁止車輛進入、翠峰湖往太平山方向7時前禁止車輛進入。

今年1月1日太平山下雨，上山賞日出的遊客鎩羽而歸，太平山莊經理阮名揚說，中央氣象署1周前會公布各景區天氣預報，民眾可以提前查看，若1月1日上午高機率下雨，可能就不太容易看到日出；即使天公不作美，園區內也有蹦蹦車、見晴懷古步道等多處景點，仍值得一遊。

阮名揚也提醒，目前太平山主要聯外道路宜專一線11K處，11月初受到康芮颱風影響，路基掏空，目前雖已搶修開放通行，也在掏空處放置石墩、護欄，民眾行駛時仍須小心。

林業保育署宜蘭分署推薦太平山7處賞日出景點，還可觀雲海、看山景。圖／林業保育署宜蘭分署提供
林業保育署宜蘭分署推薦太平山7處賞日出景點，還可觀雲海、看山景。圖／林業保育署宜蘭分署提供

太平山 宜蘭 翠峰湖

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