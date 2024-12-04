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影／誤中陷阱、大啖雞隻被捕 花蓮今首度先後野放兩隻黑熊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林業署花蓮分署今天首度先後野放兩隻台灣黑熊，讓牠們重返山林。圖／花蓮分署提供
林業署花蓮分署今天首度先後野放兩隻台灣黑熊，讓牠們重返山林。圖／花蓮分署提供

花蓮卓溪山區兩隻野生黑熊因誤中陷阱被救、滋擾雞舍遭捕捉，經過照養、野訓，今天由在地布農族頭目祈福後野放回歸山林，兩熊都已加上衛星發報器，將由林業署花蓮分署後續追蹤，確保人熊安全。

兩隻黑熊都是成年公熊， Da qu-ali（達古阿里）是二度野放，牠去年7月救傷、11月野放山林，4個月後在今年3月又受困陷阱，由社區黑熊巡守隊通報救援；另一隻Aziman Siking（阿里曼．西肯）在卓溪石平部落侵入多個雞舍、大啖400隻雞，遭到捕捉，健康狀況良好。

林業及自然保育署花蓮分署表示，達古阿里經過8個多月照養、野訓後，狀況良好，阿里曼．西肯給予負面制約，專家評估都可野放。

今天一早在遠離部落的卓溪山區野放，花蓮分署、救傷的野灣團隊、野聲環境生態公司及部落族人代表共29人參與，由清水部落頭目何成忠帶領進行祈福及命名儀式，「阿里曼．西肯」是布農族大分事件的靈魂人物，何成忠期盼牠不再滋擾部落，成為敏捷聰慧的黑熊，也祈求山神護佑，讓兩隻黑熊回歸大自然後能平安健康，不再滋擾部落，人熊和平共處。

「阿里曼．西肯」先載運到野放平台，籠門一打開，才探出身體，眾人馬上鳴笛發出強烈聲響，牠快速跑離消失在密林間，30分鐘後換達古阿里回歸山林。花蓮分署表示，野放地點原本就是黑熊棲地，雖在同一個地點，但黑熊習性會避開彼此，不致互相干擾。

花蓮分署在野放前曾拜會清水、卓樂、南安及石平部落，了解族人想法，部分族人對野放難免擔心，在花蓮分署說明後續追蹤方式後，多表支持。花蓮分署表示，兩隻黑熊都戴上項圈，將透過衛星發報器追蹤移動軌跡，部落周邊、雞舍也設置電子圍籬，一旦靠近就會掌握定位，可即時採取嚇阻、驅趕等應變措施。

林業署花蓮分署請來布農族部落頭目何忠成祈福，盼兩隻黑熊順利重返山林，與人和平相處。圖／花蓮分署提供
林業署花蓮分署請來布農族部落頭目何忠成祈福，盼兩隻黑熊順利重返山林，與人和平相處。圖／花蓮分署提供
林業署花蓮分署今天首度先後野放兩隻台灣黑熊，讓牠們重返山林。圖／花蓮分署提供
林業署花蓮分署今天首度先後野放兩隻台灣黑熊，讓牠們重返山林。圖／花蓮分署提供

花蓮 野放 黑熊

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