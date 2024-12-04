花蓮餐具清洗中心委外運營 議員質疑能否順利招商

花蓮縣環保局爭取花東基金，斥資約1.3億元興建環保餐具清洗中心，以東大門夜市攤商為主要減少一次性餐具使用，預計明年5月運作。議員質疑，中心是否能順利招商，以及排放廢水會不會汙染等。環保局回應，未來中心會採OT模式營運，運用功能彈性很大；排水會截流再排放。

今天花蓮縣議會財政小組前往環保餐具清洗中心考察，環保局簡報介紹中心前置作業與未來營運模式，許多議員提出意見與建議交流。

環保局指出，行政院環境部2030年全面禁用一次性餐具，為促進花蓮餐飲業者使用環保餐具，花費1千多萬元購置約24萬件餐具，目前有17家餐飲業者借用3630件環保餐具。

環保局規畫營運環保餐具清洗中心，初期目標可減少約30萬個一次性餐具，減少約164公噸廢棄物，也能減少約4萬3500公斤碳排放量，並採OT模式，也就是將政府投資興建完成的公共建設，交由民間機構營運。

無黨籍議員楊華美表示，如果OT模式不可行，等於清洗中心立刻變成廢墟，未來清洗中心的市場在哪裡？環保局要說清楚。民進黨籍議員胡仁順則質疑，清洗中心的排水是否造成汙染等。

環保局廢棄物管理科指出，評估可行性後才會招商，不可行會給予建議，像是適合先用政府編預算，酌與補助或是民間單位參與，改正後就能通過。且大部分OT可行是因為促進民間參與公共建設，最短20年，最長可到50年，時間拉長廠商也能獲利。

廢棄物管理科表示，清洗中心不是只有清洗，未來周邊可以作環境教育場所，也能跟鄰近的消防防災中心合作，甚至也能在旁邊開個便利商店等，促參十分彈性，跟環保有關的事都可以來做。

至於排水只要超過100噸就要列管，而清洗中心最大量有30噸，等於不用列管，與一般的流放水一樣排放，會在中心截流過濾油脂、食物殘渣再排放，廢棄物會另外處理。