噶瑪蘭族復名22週年紀念 展族群韌性凸顯文化可貴

噶瑪蘭族人日前舉行復名22週年紀念活動，來自全台各地族人感念長輩長期追求基本人權及族群權益的努力，透過文化參與、實踐，展現族群韌性與態度，凸顯噶瑪蘭族文化的可貴。

被列入台灣原住民族第11族的噶瑪蘭族人廣邀新北市、桃園、宜蘭奇立板kilipan、花蓮豐濱鄉新社pateRungan、立德部落kudis、新城鄉加禮宛部落keliawan、台東縣長濱鄉大峰峰tasiamsiw及樟原部落keladut的族人共同參與，並由文史工作者潘朝成帶領文化走讀，讓族人了解不能遺忘的歷史-「加禮宛戰役及其深遠的影響」。

台灣噶瑪蘭族語言文化推動發展協會今天表示，今年噶瑪蘭族復名22週年紀念活動，特別表揚新社香蕉絲工坊與躍上2024年巴黎奧運舞台、由知名設計師周裕穎所設計的「鞋面香蕉絲織布塊」。

今年噶瑪蘭族青年特別創作一首噶瑪蘭族紀念歌曲「meRaqat」，期盼各世代噶瑪蘭族人能夠提升文化認同，體現噶瑪蘭族仍持續致力傳承傳統工藝、文化、語言、樂舞傳承等。透過22週年復名紀念活動提供學習、實踐和文化參與，傳承台灣原住民族的價值，進而建構、堅固及延續族群命脈，集結力量，共同面對族群課題。

噶瑪蘭族總頭目謝宗修致詞表示，自1987年豐濱之夜開始，歷經15年努力，終於在2002年復名為第11族原住民，感念許多過世耆老們的努力，希望大家學好族語，因族語是通往祖靈的通行道。

來自宜蘭奇立板副頭目楊清富帶著妻兒與會，他希望不要遺忘至今還未全族復名的狀況，特別是在宜蘭原鄉的族親；但不論如何，最重要的是對自我族群的認同。

豐濱鄉長邱福順表示，感恩祖先前輩們的犧牲，大家要珍惜這一切，鄉公所站在族人立場，鼓勵族人回娘家，也挹注經費，希望中央攜手地方，給予更多資源協助。