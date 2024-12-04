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花蓮不「孵蛋」持續優化場館 斥資2億改善棒球場體育館

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府獲中央核定近億元，再自籌1100萬元，持續改善德興棒球場。本報資料照片
花蓮縣府獲中央核定近億元，再自籌1100萬元，持續改善德興棒球場。本報資料照片

世界棒球12強賽後各地「孵蛋」聲浪不斷，花蓮縣府考量維護不易，雖沒有爭取大巨蛋的計畫，但持續投入資源改善現有場館。縣府表示，連同中央經費及縣配合款，將斥資逾2億元改善縣立棒球場體育館，已上網招標，預計月底決標。

花蓮縣立棒球場及被稱為「小巨蛋」的花蓮縣立體育館，是縣內重要運動場館。中華職棒賽事從2013年起重返花蓮，就在縣立棒球場舉行，去年還迎來史上最多的17場賽事，「小巨蛋」包括看台固定座椅及活動座椅約可容納5000人，是室內活動場地，棒球以外的體育賽事、大型活動會在這裡舉行。

對於全台「孵蛋」熱潮，代理祕書長饒忠認為，以花蓮人口規模來看，「小巨蛋雖小，但已經夠用」，花蓮於2020年舉辦全民運、2022年全國中等學校運動會，多個運動場館全面翻修，符合國際標準。考量大巨蛋工程、管養費用都很驚人，縣府並沒有「孵蛋」的計畫。

儘管如此，縣府近年來持續爭取經費，優化運動場館。教育處表示，「棒球場整建改善計畫」已獲得中央核定9900萬元，自籌1100萬元，將投入1億1000萬元改善棒球場，預計更新內野看台屋頂薄膜、LED電子計分板顯示幕，改善夜間照片及球員休息室地坪，還有無障礙設施等。

「小巨蛋」明年也要更新屋頂防水薄膜及周邊鋼板，同步檢修鋼構鏽蝕及處理漏水，總經費9750萬元，中央補助8775萬元，地方配合975萬元，全案已規畫設計完成，兩案都計畫這個月底決標，明年動工。

花蓮縣府爭取經費，將投入近億元更新「小巨蛋」。本報資料照片
花蓮縣府爭取經費，將投入近億元更新「小巨蛋」。本報資料照片
花蓮縣府獲中央核定近億元，再自籌1100萬元，持續改善德興棒球場。本報資料照片
花蓮縣府獲中央核定近億元，再自籌1100萬元，持續改善德興棒球場。本報資料照片

棒球場 花蓮 體育館

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